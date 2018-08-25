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Uzman çavuşun açtığı ateşle babaanneden sonra torunu da öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 25.08.2018 12:39 | Son Güncelleme

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken, uzman çavuş Sinan Gökkaya'nın (23) tabancasından çıktığı öne sürülen kurşunlarla hayatını kaybeden Hüsne Kurt'un (47) ardından, kucağında yaralanan torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt da kurtarılamadı. Hüsne Kurt ve torunu Furkan Arman toprağa verilirken, Sinan Gökkaya ise tutuklandı.

Uzman çavuşun açtığı ateşle babaanneden sonra torunu da öldü

Ömer KOÇ/GÖKSUN (Kahramanmaraş), (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde düğünde havaya ateş açılırken, uzman çavuş Sinan Gökkaya'nın (23) tabancasından çıktığı öne sürülen kurşunlarla hayatını kaybeden Hüsne Kurt'un (47) ardından, kucağında yaralanan torunu 1 yaşındaki Furkan Arman Kurt da kurtarılamadı. Hüsne Kurt ve torunu Furkan Arman toprağa verilirken, Sinan Gökkaya ise tutuklandı.
​Olay, perşembe günü saat 16.00 sıralarında Göksun ilçesi Büyükkızılcık Mahallesi'nde meydana geldi. Düğünde ateş açan Uzman Çavuş Sinan Gökkaya'nın tabancasından çıktığı öne sürülen kurşunların isabet ettiği Hüsne Kurt ile kucağındaki torunu Furkan Arman Kurt yaralandı. Göksun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hüsne Kurt, kurtarılamadı, torunu ise Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakımda tedavisi süren minik Furkan Arman da doktorların tüm çabasına karşın dün yaşamını yitirdi.
Otopsi işlemlerinin ardından Hüsne Kurt ile torunu Furkan Arman'ın cenazeleri yakınları tarafından alınarak sabah saatlerinde ilçenin Büyükkızılcık Mahallesi'ne götürüldü. Büyükkızılcık Merkez Camii'ne ayrı ayrı kılınan cenaze namazlarının ardından nene ve torunu, mahalle mezarlığında defnedildi.
TUTUKLANDI
Olayın ardından gözaltına alınan Uzman Çavuş Sinan Gökkaya, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Antalya İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan Sinan G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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