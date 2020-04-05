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  4. Uzman çavuşun arkadaşını kazara vurduğu iddiası! Hayatını kaybetti

Uzman çavuşun arkadaşını kazara vurduğu iddiası! Hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2020 16:07 | Son Güncelleme

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde, Ferhat Güzel (25), beraber alkol aldığı arkadaşı uzman çavuş M.İ.U.'nun tabancasından çıkan mermiyle yaşamını yitirdi. Jandarmaya teslim olan M.İ.U., arkadaşını kazara vurduğunu öne sürdü.

Uzman çavuşun arkadaşını kazara vurduğu iddiası! Hayatını kaybetti

Olay, gece saatlerinde, ilçeye 15 kilometre uzaklıktaki Küçüksü köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, izne gelen uzman çavuş M.İ.U., arkadaşı Ferhat Güzel ile birlikte Çanşa Deresi mevkisinde alkol almaya başladı. İki arkadaş, alkolün etkisiyle yanlarında bulunan tabancalar ile havaya ateş açtı. M.İ.U.'nun tabancasından çıkan mermi, Ferhat Güzel'e isabet etti.

'KAZARA VURDUM' DEDİ

M.İ.U., ağır yaraladığı arkadaşını daha sonra otomobil ile Taşköprü Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Ferhat Güzel, hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarmaya teslim olan M.İ.U., ifadesinde, arkadaşını kazara vurduğunu söyledi. M.İ.U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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KASTAMONU ferhat güzel Uzman Çavuş

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