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Uzman Çavuşun korkunç ölümü! Aracı paramparça oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 01:40 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde ters şeride geçen otomobil ile TIR’ın çarpışması sonucu Uzman Çavuş Erhan Adaşbay hayatını kaybetti.

Uzman Çavuşun korkunç ölümü! Aracı paramparça oldu

Edinilen bilgiye göre kaza Kayıkçılar mevkiinde meydana geldi. Hakkari Yüksekova Dağ ve Komanda Tugay Komutan Yardımcılığında görevli Piyade Uzman Çavuş Erhan Adaşbay idaresindeki 74 AC 370 plakalı otomobilin ters şeritte seyir halinde iken kendi yolunda seyreden Kazım Salih Kısa yönetimindeki 61 K 4215 plakalı TIR ile kafa kafaya çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde hurdaya dönen otomobilin sürücüsü 29 yaşındaki Uzman Çavuş Erhan Adaşbay‘ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak trafik kazası Uzman Çavuş Erhan Adaşbay

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