Uzman çavuşun şehit edilmesi davası

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 9'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.
8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abbas Yaküt, Ali Göktekin, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, başka bir suçtan tutuklu Veysi Özçakan ile tutuksuz sanıklar E.A, A.K, H.B, S.B ve K.T katıldı.
Diğer sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Eyüp Çelik ve Abdulkerim Yaküt ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.
Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Abdulkadir Akdoğan'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan 3 kez, Emrecan Demir'in "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.
Diğer sanıklar Hasan Yaküt, Seyithan Göktekin, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Zozan Yaküt, Ömer Başkurt, Ali Göktekin, Abdulselam Kaplan ve Edip Ay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.
Sanıklar A.E, H.B, H.D, K.T. V.Ö ve S.B'nin ise "silahlı terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bir yıldan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.
Savcı, esas hakkındaki görüşünde, sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Abbas Yaküt, Eyüp Çelik, Abdulkerim Yaküt ve Seyithan Göktekin'in tutukluluk hallerinin devamını, Ali Göktekin ve Ömer Başkurt'un adli kontrol şartıyla tahliye edilmesini ve F.E hakkında ise beraat kararı verilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Seyithan Göktekin ve Eyüp Çelik'in tutukluluk hallerinin devamına, Ömer Başkurt, Ali Göktekin, Abbas Yaküt ile Abdulkerim Yaküt'ün adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.
Sanık ve avukatlarının esas hakkındaki savunmalarını hazırlaması için duruşma ertelendi.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosunca, 24 Ağustos ve 14 Ekim 2016'da terör örgütü PKK'nın birkaç tesis ve jandarmaya yönelik saldırısı ile Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesiyle ilgili 11'i tutuklu 24 sanık hakkında hazırlanan iddianame, 8. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.
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