Uzman çavuşun şehit edilmesi davası

Toros Dağları'nda iki yıl önce yürütülen arama faaliyeti sırasında Jandarma Uzman Çavuş Fazıl Doğruöz'ün şehit edilmesi ile bölgedeki bazı terör olaylarına ilişkin 9'u tutuklu 24 sanığın yargılanmasına devam edildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Abbas Yaküt, Ali Göktekin, Emrecan Demir, Hasan Yaküt, Ömer Başkurt, Seyithan Göktekin, başka bir suçtan tutuklu Veysi Özçakan ile tutuksuz sanıklar E.A, A.K, H.B, S.B ve K.T katıldı.

Diğer sanıklar Abdulkadir Akdoğan, Eyüp Çelik ve Abdulkerim Yaküt ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya dahil oldu.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan duruşma savcısı, sanıklar Abdulkadir Akdoğan'ın "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak"tan 3 kez, Emrecan Demir'in "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istedi.

Diğer sanıklar Hasan Yaküt, Seyithan Göktekin, Abbas Yaküt, Abdulkerim Yaküt, Zozan Yaküt, Ömer Başkurt, Ali Göktekin, Abdulselam Kaplan ve Edip Ay'ın "silahlı terör örgütüne üye olmak"tan 5 yıldan 10 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.