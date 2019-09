Uzman Diyetisyen Elif Demircan, Alzheimer’dan korunma yöntemlerini anlattı

Uzman Diyetisyen Elif Demircan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, Alzheimer olmamak için neler yenmesi gerektiğini anlattı. Demircan, "Antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz. Gıdaların temizlik kurallarına uygun ve doğru pişirilmesi gerekiyor. Haşlayarak pişirmeyi öneriyoruz. Haşlayınca çok fazla vitamin kaybı olmuyor. Kızartmayı ya da kavurmayı önermiyoruz" dedi.

Küçükçekmece Belediyesinde görevli Uzman Diyetisyen Elif Demircan, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, Alzheimer olmamak için neler yenmesi gerektiğini anlattı. Demircan, “Antioksidanlar Alzheimer’a karşı çok etkili. Bu yüzden çilek, biber gibi antioksidan, E ve C vitaminlerinden zengin yiyecekler tüketilmeli” dedi.

“Antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz”

Küçükçekmece Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’ne bağlı İyilik Merkezi Aşevi’nde görevli Uzman Diyetisyen Elif Demircan, “Araştırmalara göre, antioksidanlar, E ve C vitaminlerinden zengin besinler Alzheimer hastalığının oluşumunda rol alan zehirli moleküllerin etkilerini azaltarak tedaviye yardımcı oluyor. Antioksidan, özellikle C vitamini düzeyinin düşüklüğü ile bilişsel yetersizlik arasında doğrusal ilişki belirlenmiştir, on yıldan daha uzun süre ek antioksidanlar alan yaşlıların bilişsel işlevlerinin daha iyi olduğu bildirilmiştir. E vitamininden yüksek besinlerin tüketilmesinin ise hastalığı yüzde 19 azalttığı görülmüştür. Bu nedenle hastalıktan korunmak ve ilerlemesini yavaşlatmak için antioksidanlardan zengin sebze ve meyveler tüketmeliyiz” dedi.