Uzman diyetisyenlerden kış ayı tavsiyeleri!

Kış aylarında güneş ışınları azaldığı için virüs ve bakteri kaynaklı hastalıklar artmaya başlıyor. Havaların soğumasıyla birlikte, insanlar arasında sürekli öksüren, hapşıran ve elinde peçeteyle gezenlerle karşılaşıyoruz. Doğa da bu durumu bildiği için tüm sebze ve meyvelerini bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirecek şekilde evrimleştiriyor. Kış sebzeleri ağırlıklı olarak bizi daha hızlı iyileştirecek birçok fenolik içerik var. DoktorTakvimi.com uzmanlarından Müzda Irmak, mevsimsel sebze meyveler ve faydaları hakkında önemli bilgiler veriyor: “Bir sebze ne kadar koyu yeşilse bağışıklık sistemine o kadar faydalıdır. Kış aylarında ıspanak, brokoli ve pırasa gibi yeşillikleri bol bol tüketmekte fayda var. A,C,E,K vitaminleri, magnezyum, fosfor ve iyot içeren ıspanak, yaşlanma karşıtı bir sebzedir. Kalsiyum, Beta-karoten açısından zengin olan brokolinin de antikanserojen özelliği bulunmaktadır. Soğangiller familyasından olan pırasa ise, C, B6 vitaminleri, folat bakımından zengin. İçerdiği gallik asit ile tıpkı ıspanak gibi yaşlanma karşıtı. Lahana çorbası, kışın sık sık yapmayı tercih etmemiz gereken yemekler arasında. Çünkü pırasa, manganez, folat, B6 vitamini, potasyum ve omega-3 yağ asitleri, B1, B2, kalsiyum, A vitamini ve proteinler içeriyor. Bir diğer sebzemiz ise karnabahar; içeriğindeki folat, potasyum ve indol-3 adlı maddeler sayesinde meme, mide ve kalın bağırsak kanserine karşı koruyucu olan karnabahar aynı zamanda C vitamini ve folik asit açısından da zengin.”

SADECE C VİTAMİNİ AÇISINDAN ZENGİN DEĞİLLER

Kışın tüketilmesi gereken meyveler hakkında da bilgi veren Irmak, şu şekilde devam etti: “Meyvelerden bahsedecek olursak, kışın en sevilen meyveleri arasında turunçgillerden mandalina ve portakal bulunuyor. Her ikisi de içeriğindeki yüksek C vitamini oranıyla vücudumuzu hastalıklara karşı korurken, potasyum oranıyla da tansiyonu dengelemeye yardımcı oluyor. Turunçgil kardeşler, B vitamini, potasyum, kalsiyum, magnezyum da içeriyor. Armut, içerdiği fosfor ve B vitaminiyle zihinsel yorgunluğu giderirken lif sayesinde bağırsaktaki gıdaların daha iyi sindirilmesini sağlıyor ve kolesterol seviyesinin dengelenmesinde yardımcı oluyor. Kötü huylu kolesterolün düşmanı elma, içeriğindeki E ve C gibi antioksidan vitaminlerle hastalıklara karşı vücut direncini artıran yardımcılardan biridir. Bereketin sembolü nar, antioksidan kapasitesinde de oldukça bereketlidir ve önemli miktarda da potasyum, lif, C ve A vitamini ve B3 vitamini içeriyor. Kolesterolü düşürür, kalp sağlığını korur. Tansiyon düşürücü etkisi de bulunuyor. Kivinin içinde kansere karşı koruyuculuk gösteren lutein ve A, C vitaminleri bol miktarda bulunuyor.”