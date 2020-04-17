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Uzman doktor Ender Saraç'tan önemli açıklamalar

SAĞLIK HABERLERİ  | 17.04.2020 19:01 | Son Güncelleme

Bağışıklık sistemimizi güçlü tutmamız gereken günlerdeyiz. Uzman Doktor Ender Saraç da bağışıklık sistemini güçlendirmeye ilişkin açıklamalarda bulundu ve ALC VİTAMİN’ in sağladığı imkanlardan bahsederek tavsiyelerde bulundu.

Uzman doktor Ender Saraç'tan önemli açıklamalar

Peki Ender Saraç'ın bu tavsiyeleri nelerdir? ALC Vitamin bağışıklık sistemi güçlendirici, vücudu takviye edici doğal vitamin kapsülleridir.

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisine almış bu pandemi döneminde, bağışıklık sistemimizi her zamankinden daha güçlü tutmalıyız.

Alc Vitamin;

Sabah akşam ayrı kullanılan ve içerisinde bulunan propolis, kudret narı, kara mürver, yıldız anasonu, beta glukan, portakal ekstresi ve C vitaminleriyle beraber içerisinde bulunan doğal vitaminler, sindirim sisteminizi destekler. Reflü, ülser, astım, akıntı, nefes darlığı, öksürük gibi vücudunuzun bağışıklık sistemini çökmesini sağlayabilecek birçok şeye karşı antioksidandır.

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ALC VİTAMİN NEDİR?

ALC Vitamin, sabah akşam kullanım formatında hazırlanmış sabah içeriğinde Propolis ve Kudret Narı; akşam içeriğinde ise Yıldız Anasonu, Kara mürver, Beta Glukan, Portakal Ekstresi, Vitamin C ve Vitamin D bulunmaktadır.

ALC VİTAMİN NASIL KULLANILIR?

ALC Vitamin, sabah ve akşam kapsüllerinden günlük 1 adet yani toplamda 2 adet tok karnına bir kapsül alarak bol su ile beraber içilir.

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Anahtar Kelimeler:
Ender Saraç ALC VİTAMİN

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