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  4. Uzman doktor iş stresini rölyef sanatıyla atıyor

Uzman doktor iş stresini rölyef sanatıyla atıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 08:21 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, Uzman Doktor Zuhal Güldeste (46) mesleki hayatında yaşadığı stresi, evinde rölyef sanatı ile atıyor.

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, Uzman Doktor Zuhal Güldeste (46) mesleki hayatında yaşadığı stresi, evinde rölyef sanatı ile atıyor. Evinin bir odasını atölyeye çeviren Güldeste, önümüzdeki dönemde çalıştığı hastanede sergi açmaya hazırlanıyor. Güldeste, "İşimi çok severek yapıyorum. Ancak günün getirdiği stresi de hobi olarak edindiğim rölyefle bir saat uğraşarak atmak, beni mutlu ediyor" dedi.
Kayseri Şehir Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi doktorlarından Zuhal Güldeste, alışveriş merkezinde gördüğü rölyef sergisinden etkilenerek 2 yıl önce kursa yazıldı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meslek Eğitim Edindirme Kursları'nca (KAYMEK) düzenlenen kursa katılan 1 çocuk annesi Güldeste, daha sonra evinin bir odasını atölyeye çevirdi. Güldeste, işinden sonra atölyede silikon tabancası, makas ve kağıtlardan oluşan ekipmanlarla manzara ve portre rölyef çalışması yapıyor. Mesleki hayatında yaşadığı stresi bu şekilde atan Güldeste, 2 yıl içinde öğrendiği tekniklerle 40'a yakın çalışmaya imza attı. Kendi sergisini açan Güldeste, bu kez önümüzdeki dönemde çalıştığı hastanede sergi açmaya hazırlanıyor.
'İŞ TEKLİFLERİ BİLE ALDIM'
Doktor Güldeste, rölyef sanatıyla kişisel sergi sanatında tanıştığını söyleyerek, "Daha sonra bulunduğum şehirde, 'rölyef kursu var mı?' diye araştırma yaptım. KAYMEK'te kursa gittim ve kendimi geliştirdim. Hobi olarak başladığım rölyefte birden fazla esere imza atınca insanlarla paylaşmak için 35 tablodan oluşan kendi kişisel sergimi açtım. Sergi çok ilgi gördü hatta iş teklifleri bile aldım. Satış amaçlı soranlar oldu lakin ben satış amaçlı yapmıyorum. Boş zamanlarımda severek yapıyorum" dedi.
'BENİ MUTLU EDİYOR'
Atölyesinde rölyef yapmanın kendisini rahatlattığını söyleyen doktor Güldeste, şöyle konuştu: "İşimi çok severek yapıyorum. Ancak günün getirdiği stresi de hobi olarak edindiğim rölyefle bir saat uğraşarak atmak beni mutlu ediyor. Rölyefin yanı sıra şiir, öykü, müzik, ahşap boyama gibi hobilerim de var. Açtığım serginin ilgi görmesi benim yaptığı çalışmalarımı devam ettirmemde en büyük etken oldu. Emekli olduktan sonra atölye açıp kurs verebilirim. Diğer meslektaşlarıma da tavsiye ediyorum. Hastalarım sergi açtığım zaman benim sanatla uğraştığımı gördüler. Çok olumlu tepkiler aldım. Doktor olduğum bilenler de beni ayrıca tebrik ettiler. Biz çok yoğun çalışan insanlarız, bu kadar yoğunlukta sanatla ilgilenmek hem bizi hem de tedavi ettiğimiz hastaları olumlu yönde etkiliyor."

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