Uzman doktor, motosiklet kazasında ağır yaralandı

Davut CAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'de, üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, motosikletiyle çevre yolunda giderken, önündeki kamyonun jant kapağının düşmesi sonucu dengesini kaybetti. Yola savrulup, ağır yaralanan Bal, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Kaza, cumartesi günü, İzmir çevre yolu Uzundere mevkisinde, rekreasyon alanı yakınlarında meydana geldi. Balçova’dan Gaziemir yönüne giden, 1 çocuk babası, üroloji uzmanı Opr. Dr. Ersin Bal, önünde giden kamyondan fırlayan jant kapağının kendisine doğru gelmesi üzerine dengesini kaybetti. Bal, motosikletten yola savrulup, ağır yaralandı. Kaza ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Bal'ı ambulansla İzmir Katip Çelebi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kendisi gibi doktor olan eşi Ahu Bal ve yakınları ise hemen hastaneye koştu. Ersin Bal'ın 4 gündür hastanedeki tedavisinin sürdüğü belirtildi.

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