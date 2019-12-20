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Uzman erbaş adayları "terörle mücadele" yemini etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.12.2019 13:14 | Son Güncelleme

İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanlığında eğitim alan 1136 uzman erbaş adayı için ant içme töreni düzenlendi - Tören için Türkiye'nin fark şehirlerinden gelen aileler duygusal anlar yaşadı

İZMİR (AA) - İzmir Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı (TMH) Okul Komutanlığında eğitim gören 1136 uzman erbaş adayı, terörle mücadele andı içti.

Foça ilçesindeki okulda 6 ay boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş adayları için yemin töreni düzenlendi.

8 Kasım'da başlayıp 8 Mayıs 2020'de tamamlanacak eğitimlerde adaylara keskin nişancı tüfeği, makineli tüfek, tabanca, roketatar, el bombası ve uçaksavar atışı kursları da verilecek.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende uzman erbaş adayları katılımcıların huzurunda ant içti.

Yeni Foça Jandarma Komando Teröristle Mücadele Harekatı Okul Komutanı Jandarma Kurmay Albay İbrahim Aydın, eğitimlerini başarıyla sürdüren adayların Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yapmaya hak kazanacağını söyledi.

Asker ailelerini böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutlayan Aydın, konuşmasının son bölümünde uzman erbaş adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.

- Nefes kesen gösteriler

Daha sonra komandoların tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisine geçildi. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Ailelerin gururu

Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler duygusal anlar yaşadı.

Remzi Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeni için Gümüşhane'den geldiğini belirterek, "Vatana, millete hayırlı olsun. Çok özel bir durum, her ana, her babaya Allah nasip etsin. Çok gururluyuz." dedi.

Oğluyla buluşma anında gözyaşlarına hakim olamayan Nazile Özaydın da tören için Sakarya'dan geldiğini dile getirerek, evlatlarını yetiştirenlere teşekkürlerini iletti.

Asker eşi Merve Özaydın da çok duygulu olduğunu ifade ederek, "Ne söylenebilir ki çok mutlu ve gururluyuz. Bu çok güzel ve özel bir duygu. Allah vatanımıza zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Törene Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilgililer ve asker aileleri katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
asker Foça izmir yemin töreni

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