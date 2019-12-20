Uzman erbaş adayları "terörle mücadele" yemini etti

Asker ailelerini böyle evlatlar yetiştirdikleri için kutlayan Aydın, konuşmasının son bölümünde uzman erbaş adaylarına bazı tavsiyelerde bulundu.

Foça ilçesindeki okulda 6 ay boyunca toplumsal olaylara müdahale, muhabere, harita ve silah bilgisi, patlayıcı madde, tuzaklarla mücadele ve atış eğitimi alan uzman erbaş adayları için yemin töreni düzenlendi.

- Nefes kesen gösteriler

Daha sonra komandoların tüfekli hareket, yakın boğuşma teknikleri ve meskun mahal gösterisine geçildi. Komutanlığın öğretmen ve kursiyerleri, yakın dövüş teknikleri ve perde kule inişi gösterileri sundu.

Türk bayrağı açan komandolar, izleyicilerden alkış aldı.

Program, tören geçişiyle sona erdi.

- Ailelerin gururu

Tören için Türkiye'nin farklı şehirlerinden gelen aileler duygusal anlar yaşadı.

Remzi Gürdal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeni için Gümüşhane'den geldiğini belirterek, "Vatana, millete hayırlı olsun. Çok özel bir durum, her ana, her babaya Allah nasip etsin. Çok gururluyuz." dedi.

Oğluyla buluşma anında gözyaşlarına hakim olamayan Nazile Özaydın da tören için Sakarya'dan geldiğini dile getirerek, evlatlarını yetiştirenlere teşekkürlerini iletti.

Asker eşi Merve Özaydın da çok duygulu olduğunu ifade ederek, "Ne söylenebilir ki çok mutlu ve gururluyuz. Bu çok güzel ve özel bir duygu. Allah vatanımıza zeval vermesin." şeklinde konuştu.

Törene Foça Jandarma Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak, Foça Belediye Başkanı Fatih Gürbüz, ilgililer ve asker aileleri katıldı.

