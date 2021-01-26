Uzman erbaş alımı başvuru formu 2021... 5 bin uzman erbaş alım tarihleri! Uzman erbaş başvurusu nasıl yapılır, şartları nedir?

Uzman erbaş alımı 2021 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı için başvuru süresi 21 Ocak 2021 tarihi ile tekrar başladı. İstenen şartları sağlayan kişiler, e-Devlet üzerinden uzman erbaş için başvuru yapacak. Peki uzman erbaş alımı 2021 başvurusu nasıl yapılır araştıran adaylara başvuru kılavuzuna aşağıdaki linkten ulaşabileceklerini belirtelim. Uzman erbaş alımı başvuru formu linkte yer almaktadır. İşte sözleşmeli uzman erbaş alımı 2021 başvuru detayları... JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU UZMAN ERBAŞLAR HANGİ KADROLARDA GÖREVLİ OLACAK? Uzman erbaşlık için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yayımlanan kılavuzda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak. Uzman erbaş alımları için kadro dağılımı da açıklandı. Komando-Asayişten at bakıcısına kadar birçok alanda uzman erbaş alımı yapılacak ve 5 bin kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek. İşte uzman erbaş alımı kadro dağılımı...

Uzman erbaşları ilgilendiren 55 yaş düzenlemesi! AK Partili Muş duyurdu JGK'ya 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişilik alımın yapılacağı ifade edildi. JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN? Jandarma uzman erbaş alımı için yayımlanan başvuru kılavuzuna göre Jandarma uzman erbaş başvuruları 21 Ocak 2021 Perşembe günü başladı ve 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erecek. Uzman erbaş başvuruları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' bölümüne giriş yapılarak başvuru formunun doldurulması ile tamamlanacak. Peki uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)

Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak, Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak, Milli Güvenlik Kurulu’nca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak, Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,