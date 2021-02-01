Uzman erbaş alımı başvuru sonuçları 2021... 5 bin uzman erbaş alım tarihleri! Uzman erbaş başvurusu sonuçları ne zaman açıklanacak?

Uzman erbaş alımı 2021 ne zaman yapılacak araştırması son zamanlarda tekrar gündem oldu. Uzman erbaş alımları ile ilgili açıklamalar ve başvurular İçişleri Bakanlığı'na bağlı Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılıyor. Uzman erbaş olmak için binlerce vatandaş yapılan duyuruları takip etmeye çalışıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri her yıl uzman erbaş kadrosuna yeni personel almak için açıklamalar yapıyor. İçişleri Bakanlığı’na bağlı Sahil Güvenlik Komutanlığı, uzman erbaş alımı için başvuru süresi 21 Ocak 2021 tarihi ile tekrar başladı ve 31 Ocak 2021 tarihi itibari ile sona erdi. İstenen şartları sağlayan kişiler, e-Devlet üzerinden uzman erbaş için başvuru yaptı. Uzman erbaş alımı 2021 başvuru sonuçlarını araştıran adaylara başvuru kılavuzuna ve detaylarına aşağıdaki linkten ulaşabileceklerini belirtelim. Uzman erbaş alımı linkte yer almaktadır. İşte sözleşmeli uzman erbaş alım sonuçları 2021 başvuru detayları... JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU KILAVUZU UZMAN ERBAŞLAR HANGİ KADROLARDA GÖREVLİ OLACAK? Uzman erbaşlık için Sahil Güvenlik Komutanlığı'ndan açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yayımlanan kılavuzda; Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarına Jandarma Uzman Erbaş alımı yapılacak. Uzman erbaş alımları için kadro dağılımı da açıklandı. Komando-Asayişten at bakıcısına kadar birçok alanda uzman erbaş alımı yapılacak ve 5 bin kişi sözleşmeli olarak istihdam edilecek. İşte uzman erbaş alımı kadro dağılımı...

JGK'ya 3.770'i Jandarma (Komando-Asayiş), 925'i Lojistik Alt Branşlı (Mesleki Nitelikli), 265'i Muhabere, 14'ü At Bakıcısı, 13'ü Bot Serdümeni, 10'u Havacılık, 3'ü Kurbağa Adam (Dalış Amiri) branşlarında olmak üzere toplam 5.000 kişilik alımın yapılacağı ifade edildi. JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN SONUÇLANACAK? Jandarma uzman erbaş alımı için yayımlanan başvuru kılavuzuna göre Jandarma uzman erbaş başvuruları 21 Ocak 2021 Perşembe günü başladı ve 31 Ocak 2021 Pazar günü sona erdi. Uzman erbaş başvuruları, https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris internet adresinde ''Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları'' bölümüne giriş yapılarak başvuru formunun doldurulması ile tamamlanacak. Peki uzman erbaş alımı başvuru şartları nelerdir? JANDARMA UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak, Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir. Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak) Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak

Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak, Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar), Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak, Müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar), Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetleri’nde daha önce subay (yedek subay dâhil),astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak,