Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Isparta General İhsan Alper Kışlası'nda düzenlenen 2018/8. Dönem Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni'nde yaptığı konuşmada, askerlik mesleğinin giderek daha karmaşık bir uzmanlık alanı ve tecrübenin önem arz ettiği i bir uğraş haline dönüşmeye başladığını belirtti. Erdoğan, "Öyle bir 1, 1.5 aylık eğitimle bu uzmanlığı edinebilmek, tecrübeyi kazanmak pek mümkün değildir. Kabiliyetli gençlerimiz hızlı bir şekilde bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis olup gittikleri için özellikle operasyonların yoğunlaştığı dönemlerde sıkıntı çekilebiliyordu. Bunun için TSK'yı hızla profesyonel bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu şeklinde bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz kahraman ordumuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde her alanda en ileri uzmanlık vasıflarına sahip bir personel yapısına ulaştırmaktır." diye konuştu.

Bugün göreve başlayan 4 binin üzerindeki uzman erbaşla profesyonelleşme yolunda önemli bir adım daha atıldığını anlatan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Ordumuzunu tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum. İnşallah ileride o aşamaya geldiğimizde tüm bu hususlarda gereken kararlar verilecek ve adımlar atılacaktır. Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri bu bakımdan isabetli olmuştur." - "Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler" Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyada mücadelelerin bir alanda yaşanmadığına işaret ederek, "Siyasi ve ekonomik olarak hedeflerinize güvenle yürüyebilmeniz için arkanızda mutlaka ciddi bir askeri gücün bulunması gerekiyor. Eğer bu üçlü dengeyi kuramazsanız ayağınız mutlaka tökezler." dedi. Erdoğan şunları kaydetti: "Hiç uzağa gitmeye gerek yok. Yakın çevremizde güya dünyanın en zengin ülkeleri var. Ama siyasi ve askeri güçleri olmadığı için itibarları da yok. Aynı şekilde jeopolitik olarak kritik bir siyasi aktör oldukları halde diğer şartları sağlayamadıkları için sürekli birilerinin güdümüne girmek zorunda kalan ülkeler bütünüyle bulunduğunu görüyoruz. Kağıt üzerinde çok büyük asker ve silah sahibi olup da ekonomik ve siyasi yetersizlikleri sebebiyle sürekli istiskale maruz kalan ülkeler de mevcut.

Türkiye, gerisindeki büyük devlet geleneği ve medeniyet birikimiyle, tarihinin her döneminde her üç alanda da ayakta kalmaya önem vermiş bir ülkedir. Buna rağmen gerçekten sıkıntı çektiğimiz, geriye doğru baktığımızda üzüntüyle takip ettiğimiz dönemler yaşamadık mı, elbette yaşadık. Ama herkesten farklı olarak, bu durumu bir kader olarak kabullenmedik. Hep daha ileriye gitmek, daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştık, mücadele ettik. Her ne kadar Türkiye'nin son iki asırdaki kalkınma hamleleri hep içerde kurulan tuzaklarla yavaşlatılmış olsa da hamd olsun millet olarak bu azmimizden hiç vazgeçmedik." - "Olumlu neticelerini de şimdiden görmeye başladık" Türkiye'nin son 16 yılının siyasi, ekonomik ve askeri olarak tarihi atılımların gerçekleştirildiği bir dönem olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün Türkiye'nin dost düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul edildiğini bildirdi. Dünyanın neresine gidilirse gidilsin Türkiye'nin artan itibarına, Türk milletine dönük samimi sevgiye şahit olunduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da bütün bunlar, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17. ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." diye konuştu.

"Sizin hayır gördüklerinizde şer, şer gördüklerinizde hayır vardır." ayetine atıfta bulunan Erdoğan, "Ülkemize bulaştırılmaya çalışan bu şerri inşallah kısa sürede hayra tebdil edeceğiz. Gereken tedbirleri aldık, hazırlıkları yaptık. Olumlu neticelerini de şimdiden görmeye başladık." ifadelerini kullandı. - "Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor" Türk Silahlı Kuvvetlerinin, darbe girişimi gibi son derece ağır bir travma yaşamasına rağmen ardı ardına gerçekleştirdiği büyük operasyonlarla gücünü bir kez daha ispat ettiğini kaydeden Erdoğan, "Birilerinin 'artık ayağa kalkamaz' hale getirdiklerini sandığı Türk Silahlı Kuvvetlerinin nasıl gerçek gücüne kavuştuğunu görenler hala şaşkınlıklarını üzerlerinden atamadılar. Görüldüğü gibi birileri, milletimizin moralini bozmak için senaryolardaki figüranlık rollerinden vazgeçmiyor olsa da Türkiye 2023 hedeflerine doğru yürümeye devam ediyor." değerlendirmesini yaptı. Türkiye'nin yakın tarihinde gerçekleştirdiği büyük reformla hayati bir tercihte bulunduğunu anlatan Erdoğan, gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet ederken bunu sadece kuru bir belagat olarak ifade etmediklerini, yeni nesillere yönetim sisteminden, uluslararası ilişkilere kadar her alanda yıllardır içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kabukları kıran, kendisine yepyeni bir geleceğin kapılarını aralayan bir ülke bıraktıklarını kaydetti.

- "Bize kapatılan her kapıya karşılık 10 kapıyı açarak, ekonomimizi büyüteceğiz" Kendi çocukluğunu ve gençlik yıllarını bugünün şartlarıyla karşılaştırdığında Allah'a hamd ettiğini belirten Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Günlük, haftalık, aylık hatta yıllık sayılabilecek olumsuzlukların bu güzel manzarayı bozmasına izin vermeyeceğiz. Önümüze çıkarılan engeller ne olursa olsun ya bir yol bulacak ya bir yol yapacak ve onu mutlaka aşacağız. Siyasetle bunu yapacağız. Ülkemize verdikleri sözleri, gerçekten çok komik sebeplerle tutmayanlara, bize yaptırım uygulamaya kalkanlara asıl kaybedenin kendileri olduğunu göstereceğiz. Ekonomide bunu yapacağız. Bize kapatılan her kapıya karşılık 10 kapıyı açarak, bize çıkarılan her zorluğa karşılık 10 kolaylığı devreye sokarak, yatırımlarımızı sürdürmeye, ekonomimizi büyütmeye devam edeceğiz. Askeri alanda bunu yapacağız. Savunma sanayimizi güçlendirerek, askerlerimizi en iyi eğitimle yetiştirerek, sahada cesaret ve vicdan timsali olarak, varlığımızı yaygınlaştırarak, hedeflerimize yürüyeceğiz."