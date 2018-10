Uzman Erbaş Komando Temel Kursiyerleri Bröve Takma Töreni

Erdoğan, "Öyle bir 1, 1.5 aylık eğitimle bu uzmanlığı edinebilmek, tecrübeyi kazanmak pek mümkün değildir. Kabiliyetli gençlerimiz hızlı bir şekilde bu seviyeye gelseler bile bir süre sonra terhis olup gittikleri için özellikle operasyonların yoğunlaştığı dönemlerde sıkıntı çekilebiliyordu. Bunun için TSK'yı hızla profesyonel bir yapıya kavuşturmaya çalışıyoruz. Şu anda TSK'da jandarma ayrıldıktan sonra yüzde 60 yükümlü, yüzde 40 kadrolu şeklinde bir oran ortaya çıktı. Hedefimiz kahraman ordumuzu günümüzün ihtiyaçlarına uygun şekilde her alanda en ileri uzmanlık vasıflarına sahip bir personel yapısına ulaştırmaktır." diye konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ordumuzun tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum." dedi.

"Ordumuzunu tamamı profesyonel olsa bile her Türk evladının temel askerlik eğitiminden geçmesini ve 'Peygamber ocağı' dediğimiz kışlalarımızın havasını teneffüs etmesini önemli görüyorum. İnşallah ileride o aşamaya geldiğimizde tüm bu hususlarda gereken kararlar verilecek ve adımlar atılacaktır. Şu anda bedelli askerlik yapanların 3 hafta da olsa böyle bir eğitimden geçmeleri bu bakımdan isabetli olmuştur."

Türkiye, gerisindeki büyük devlet geleneği ve medeniyet birikimiyle, tarihinin her döneminde her üç alanda da ayakta kalmaya önem vermiş bir ülkedir. Buna rağmen gerçekten sıkıntı çektiğimiz, geriye doğru baktığımızda üzüntüyle takip ettiğimiz dönemler yaşamadık mı, elbette yaşadık. Ama herkesten farklı olarak, bu durumu bir kader olarak kabullenmedik. Hep daha ileriye gitmek, daha büyük hedeflere ulaşmak için çalıştık, mücadele ettik. Her ne kadar Türkiye'nin son iki asırdaki kalkınma hamleleri hep içerde kurulan tuzaklarla yavaşlatılmış olsa da hamd olsun millet olarak bu azmimizden hiç vazgeçmedik."

- "Olumlu neticelerini de şimdiden görmeye başladık"

Türkiye'nin son 16 yılının siyasi, ekonomik ve askeri olarak tarihi atılımların gerçekleştirildiği bir dönem olduğuna işaret eden Erdoğan, bugün Türkiye'nin dost düşman herkes tarafından bölgesel ve küresel bir güç olarak kabul edildiğini bildirdi.

Dünyanın neresine gidilirse gidilsin Türkiye'nin artan itibarına, Türk milletine dönük samimi sevgiye şahit olunduğunu belirten Erdoğan, "Ekonomide son dönemde birtakım spekülatif ataklara maruz kalmış olsak da bütün bunlar, dünyanın satın alma paritesine göre en büyük 13'üncü, milli gelire göre 17. ülkesi olduğumuz gerçeğini değiştirmiyor." diye konuştu.