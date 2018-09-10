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UZMAN ERBAŞ, NİŞANLISINI REHİN ALDI 

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.09.2018 16:34 | Son Güncelleme

  * Zanlı 1,5 saat süren çabanın ardından teslim oldu.  Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL DHA Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı.

* Zanlı 1,5 saat süren çabanın ardından teslim oldu.

Haber: Cengiz ÇOBAN-Ramazan EĞRİ-Anıl UÇAN-Çağatay KENARLI-Akın ÇELİKTAŞ-İSTANBUL DHA
Pendik Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uzman erbaş, nişanlısını rehin aldı. Zanlı 1,5 saat süren çabanın ardından teslim oldu.
Olay saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Uzman erbaş olarak görev yapan Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K'yı rehin aldı. Olay yerine Özel Harekat ekipleri sevk edildi. Özel harekat polislerinin yanı sıra Müzakere Timleri de devreye girdi. Polis çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı. Okul ve çevresinde bulunanlar uzaklaştırıldı. Zanlıyla müzakere yürüten polisler ikna çabalarına başladı. Umut D.'nin müzakereci polise, silahının olmadığını ve elinde bıçak bulunduğunu söylediği öğrenildi. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim oldu. Zanlı Umut D, ile rehin aldığı Hümeryra K., ayrı ayrı polis aracına bindirildi. İkisinin de durumunun iyi olduğu öğrenildi. Hümeyra K., hastaneye zanlı ise emniyete götürüldü.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yeria
-Liseden görüntü
-Polis araçları
-Özel harekat polisleri
-Çevrede alınan güvenlik önlemleri
-Zanlının çıkarılması
-Mağdurun çıkarılması
-Araçların çıkışı
-Detaylar

10.09.2018 - 15.16 Haber Kodu : 180910108
10.09.2018 - 15.12 Haber Kodu : 180910107
10.09.2018 - 15.10 Haber Kodu : 180910106
10.09.2018 - 15.09 Haber Kodu : 180910104
10.09.2018 - 14.50 Haber Kodu : 180910095

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