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Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 14:24 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında düzenlenen asayiş kursuna katılan 2 bin 547 uzman erbaş mezun oldu

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 2 bin 547 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

Komutanlıkta düzenlenen 28. Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

  1. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, yaptığı konuşmada, jandarmanın yaptığı görevlerin önemine değindi.

Çalışmaları hakkında bilgi veren Bulut, asayiş kursunu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi.

Kurslarda başarılı olanlara ve daha önce babası 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında askerlik yapmış 3 uzman erbaş ile ailelerine Karabük Valisi Fuat Gürel, Tuğgeneral Bulut ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak tarafından hediye ve belgeleri verildi.

Tören geçişi yapan uzman erbaşlar, ardından aileleriyle bir araya geldi.

Törene, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleriyle aileler katıldı.

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Anahtar Kelimeler:
125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı asayiş kursu Karabük Safranbolu

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