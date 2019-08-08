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Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 14:54 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan bin 959 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi

Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığındaki bin 959 uzman erbaş asayiş kursunu tamamladı.

Komutanlıkta düzenlenen 29. Dönem Uzman Erbaş Asayiş Branşı Kurs Mezuniyet Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Murat Bulut, yaptığı konuşmada, özellikle terörle mücadele olmak üzere yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Önemli bir görev icra ettiklerine değinen Bulut, asayiş kursunu tamamlayan uzman erbaşlara başarılar diledi.

Kurslarda başarılı olanlara Vali Fuat Gürel, Tuğgeneral Bulut ve 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanı Jandarma Albay İsa Çakmak tarafından hediye ve belgeleri verildi.

Tören geçişi ve gösteri yapan uzman erbaşlar, ardından aileleriyle buluştu.

Törene, Karabük Başsavcısı Mehmet Patlak, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Karabük Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Sefa Yılmaz, Safranbolu Kaymakamı Fatih Ürkmezer, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ve diğer protokol üyeleriyle aileler katıldı.

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125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı tören

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