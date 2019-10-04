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Uzman erbaşlar asayiş kursunu tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:50 | Son Güncelleme

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında asayiş kursuna katılan 2 bin 253 uzman erbaş ant içti

Karabük'te, Safranbolu 125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında 30. Dönem Asayiş Branşı Uzman Erbaş Kursu'na katılan 2 bin 253 uzman erbaş yemin etti.

Komutanlıkta düzenlenen ant içme töreni, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, kursa katılan uzman erbaşlar Türk bayrağı ve silaha el koyarak ant içti.

Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, törende yaptığı konuşmada, intibak eğitimini başarıyla tamamlayan 2 bin 104'ü jandarma, 149'u sahil güvenlik olmak üzere toplam 2 bin 253 uzman erbaş adayının ant içme töreni için bir araya gelindiğini söyledi.

Çitil, şöyle konuştu:

"Bu gençler, jandarma teşkilatının bir ferdi olarak yurdumuzun her köşesinde vatandaşlarımız ve diğer kurumlarla birlikte omuz omuza büyük bir özveri ve heyecanla çalışacaklardır. Ülkemizin huzur ve güvenliğiyle kamu düzenini sağlamak maksadıyla başta teröristle mücadele olmak üzere bütün suç ve suçlularla mesai mefhumu gözetmeksizin kanı ve canı pahasına mücadele edeceklerdir."

Konuşmaların ardından jandarma marşı söylendi. Daha sonra Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği gösteri düzenledi.

Geçiş töreniyle son bulan program sonunda askerler aileleriyle buluştu.

Törene, Vali Fuat Gürel, Bilecik 2. Jandarma Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Ali Sefa Yılmaz, vali yardımcıları, kaymakamlar, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, gaziler ve asker aileleri katıldı.

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125. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı ant içme Karabük

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