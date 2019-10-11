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Uzman erbaşlar Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 15:29 | Son Güncelleme

Kırkağaç 6. Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığında Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu başarıyla tamamlayan 2 bin 378 uzman erbaş mezun oldu

MANİSA (AA) - Terörle mücadelede görev almak üzere Kırkağaç 6'ıncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığındaki eğitimlerini tamamlayan 2 bin 378 uzman erbaş için mezuniyet töreni düzenlendi.

28. Dönem Uzman Erbaş Teröristle Mücadele Harekat Kursu'nu tamamlayan 241 sahil güvenlik uzman erbaş ve 2 bin 137 jandarma komando uzman erbaş için düzenlenen törene Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil, Foça Jandarma Komando ve Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Vedat Çolak da katıldı.

Törende konuşan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Çitil, eğitimlerini tamamlayarak görev yapmaya hak kazanan erbaşların 24 saat esasına göre bütün suç örgütleri ve suçlara karşı mücadele vereceklerini belirtti.

Komandoların silah gösterisi, halk oyunları ve dağcılık gösterisi sunduğu törenin ardından aileler, mezun olan evlatlarıyla kucaklaştı.

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6'ncı Jandarma Komando Eğitim Alay Komutanlığı Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Musa Çitil Kırkağaç Terörle Mücadele Tuğgeneral Vedat Çolak

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