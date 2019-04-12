Uzman erbaşların sosyal tesis imkanları artırılıyor

Uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzman erbaş orduevi olarak kullanılabilecek nitelikteki yapılarla ilgili çalışmalar devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, uzman erbaşların sosyal tesis imkanlarının artırılmasına yönelik çalışmalar çerçevesinde Ankara, İstanbul ve İzmir'de uzman erbaş orduevi olarak kullanılabilecek nitelikte yapılara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Bu kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) uzman erbaş ve ailelerinin görev, izin ve hastalık gibi nedenlerle İzmir'deki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla Konak ilçesi Alsancak Mahallesi'nde merkezi bir konumda yer alan ve subay orduevi ek binası olarak kullanılan 10 odalı ve 31 yatak kapasiteli iki katlı bina, İzmir Orduevi Müdürlüğünce 1 Nisan'dan itibaren uzman erbaş vardiya yatakhanesi olarak hizmete sunuldu.

Uzman erbaşların Ankara'daki konaklama ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, Kızılay'da merkezi bir konumda yer alan 12 katlı ve 169 misafir kapasitesine sahip olacak bir binanın Bakanlıkça devralınarak, uzman erbaş orduevine dönüştürülmekte olduğu, 2019 yılı ikinci yarısında da hizmete sunulmasının planlandığı açıklanmıştı.