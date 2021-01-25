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  4. Uzman isim açıkladı! Beyaz yakalılara strese karşı öneriler

Uzman isim açıkladı! Beyaz yakalılara strese karşı öneriler

25.01.2021 16:19 | Son Güncelleme:
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Uzman isim açıkladı! Beyaz yakalılara strese karşı öneriler

Psikiyatrist Yrd. Doç. Dr. Rıdvan Üney, beyaz yakalılar için stres ile mücadele etmenin yollarını açıkladı.

İş yaşamında bedensel çalışmadan çok, zihinsel üretim yapan gruba günümüzde “beyaz yakalılar” denmektedir. Beyaz yakalılar; memurdan genel müdüre kadar uzanan, esasen masa başı işler yapan kişilerdir.

Bu kişiler işlerinin gereği olarak daha çok teknolojiyi kullanmaktadır. Üretim planlama, mühendislik, üretim yönetimi, laboratuvar, kalite yönetim ve kontrol, araştırma-geliştirme, pazarlama ve satış gibi birçok alanda çalışan bu grup, diğer çalışan gruplar gibi psikolojik risklerle karşı karşıyadır.

Genelde iyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, görece daha fazla kazanan, işlerinde daha hırslı bir grup olarak tanımlanıyorlar. Ancak hem çalışma şartları, hem de onlardan beklentiler beyaz yakalıları büyük bir stresle karşı karşıya bırakmaktadır.

Beyaz yakalılara strese karşı öneriler:

  1. İş hayatınıza verdiğiniz önemi, özel yaşantınıza da verin. Yakınlarınızla görüşmekten uzak durmayın.

  2. Hobilerle uğraşmak, kişiyi strese karşı oldukça korur. Hobi edinin. Ancak bunlar, pahalı hobiler olmasın.

  3. İş saatleri dışında telefonunuzu kapatın. Ancak bu şekilde iş ve özel yaşantı birbirine karışmaz.

  • Mutlaka yürüyüş ve egzersiz yapın.

  • Yoga ve meditasyon çalışmaları dinlendiricidir.

  • Dinlenme zamanlarında fiziksel işler yapmak sizi iyi hissettirecektir.

  • Alkol ve sigaradan uzak durun.

  • Sağlık durumunuza özen gösterin.

  • Çalışma saatlerini aşmayın. Çünkü yeterince dinlenmezseniz, ertesi güne hazırlanmazsınız.

  • Yapmakta zorlandığınız ve sizde stres yaratan işlerde mutlaka yardım isteyin.

  • Sevdiklerinizle iyi zamanlar geçirirken, cep telefonunuzu kapatın.

  • HAYIR demeyi deneyin ve öğrenin.

  • Uykunuza ve dinlenmenize önem verin.

  • Bugüne odaklanın, gelecek için bugünden yoğun planlar yapmayın.

  • Nefes egzersizleri ve gevşeme egzersizleri yapın.

  • Sevdiklerinize duygularınızı ifade etmekten kaçınmayın.

  • İşin, sadece iş olduğunu unutmayın.
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