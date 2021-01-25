Uzman isim açıkladı! Beyaz yakalılara strese karşı öneriler

İş yaşamında bedensel çalışmadan çok, zihinsel üretim yapan gruba günümüzde “beyaz yakalılar” denmektedir. Beyaz yakalılar; memurdan genel müdüre kadar uzanan, esasen masa başı işler yapan kişilerdir.

Bu kişiler işlerinin gereği olarak daha çok teknolojiyi kullanmaktadır. Üretim planlama, mühendislik, üretim yönetimi, laboratuvar, kalite yönetim ve kontrol, araştırma-geliştirme, pazarlama ve satış gibi birçok alanda çalışan bu grup, diğer çalışan gruplar gibi psikolojik risklerle karşı karşıyadır.

Genelde iyi eğitim görmüş, yabancı dil bilen, görece daha fazla kazanan, işlerinde daha hırslı bir grup olarak tanımlanıyorlar. Ancak hem çalışma şartları, hem de onlardan beklentiler beyaz yakalıları büyük bir stresle karşı karşıya bırakmaktadır.

Beyaz yakalılara strese karşı öneriler: