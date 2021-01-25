Uzman isim açıkladı! İşte kötü ağız kokusunun nedeni

Medicana Konya Hastanesi KBB Uzmanı Doç Dr. Nurdoğan Ata, ağız kokusunun bireyi, ailesini ve çevresini etkileyen sosyal bir problem olduğunu ifade ederek, “Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde ağız kokusu sık görülmektedir. Ağız kokusunun yüzde 90 sebebi ağız içi sorunlardır. Ağız kokusunun nadir nedenleri arasında sinüzit, sindirim sistemi, akciğer ve karaciğer problemleri sayılabilir” dedi.

'ATEŞ YAPMAZLAR'

Dişlere düzenli bakım yaparak ve dili fırçalayarak kötü ağız kokusundan kurtulamayan bireylerde bademcik taşının olabileceğini dile getiren Doç. Dr. Nurdoğan Ata, “Bademciklerde bulunan küçük çukurcuklara yemek artıkları, tükürük ve ölü ağız içi mukozası artıkları birikebilir. Biriken bu artıklar bademcik taşı olarak adlandırılır ve beyaz-sarımsı yapıdadır. Bademcik taşları bakteriler için çok uygun beslenme yeridir. Dişimizin arasında ya da diş oyukları içinde yemek artığı bekleyince nasıl kötü koku oluşturursa, bademcik taşları da aynı şekilde kötü koku oluşturur. Rengi nedeniyle iltihapla karışan bademcik taşları ateş yapmazlar. Bazen öksürmekle çıkarsa kötü kokulu ve peynirimsi yapıda olduğu fark edilir” şeklinde konuştu.