HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isim açıkladı! Koronavirüsün akciğerdeki etkisini azaltmak için bunları tüketin

Uzman isim açıkladı! Koronavirüsün akciğerdeki etkisini azaltmak için bunları tüketin

18.01.2021 10:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Uzman isim açıkladı! Koronavirüsün akciğerdeki etkisini azaltmak için bunları tüketin

Koronavirüs'ün akciğerde yarattığı etki, solunum almayı zorlaştırıyor. Bu nedenle de akciğer sağlığını koruyacak şekilde beslenmek önemli hale geldi. Diyetisyen Derya Zünbülcan, bu dönemde sarımsak, avokado, zencefil, elma, lahana, zeytinyağı ve yoğurt gibi akciğeri temizleyen besinleri sıkça tüketerek, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Pandemiyle mücadele sürerken, uzmanlar, sarımsak, avokado, zencefil, elma, lahana, zeytinyağı ve yoğurdun sofralardan eksik olmaması gerektiğini söylüyor. Akciğerlerdeki toksinleri temizleyen besinlerin yararlarını anlatan Diyetisyen Derya Zünbülcan, "Sarımsak akciğerler için tam bir doğal antibiyotik besin. İçerdiği maddeler sayesinde, akciğerlerimizi hem temizliyor hem de korunmasına yardımcı oluyor. Bir diğer doğal detoks besini olan zencefil ise, içerdiği maddeler sayesinde toksin parçalarının akciğerden atılmasını kolaylaştırıyor ve böylece ciğerlerin daha kolay nefes almasını sağlıyor. Sarımsağı yemeklerin içine, salatalara ekleyebilirsiniz. Zencefilin çayını yapabilirsiniz ya da suya karıştırabilirsiniz. İki küp şeker kadar zencefili iki bardak suya koyup yaklaşık 5-10 dakika demledikten sonra 2 bardak içilen zencefil çayı gün içinde akciğerin temizlenmesini kolaylaştıracaktır. Çok yüksek oranda A, C, E vitaminleri içeren elma, mineraller açısından da oldukça zengin. Haftada 5 porsiyon ve üzerinde elma tüketimi akciğer sağlığını destekliyor" dedi.

Zünbülcan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Akciğeri temizleyen bir diğer besin ise lahana. Lahana içerdiği antisiyonin sayesinde karaciğer ve akciğerin temizlenmesini kolaylaştırıp, bağışıklık sistemini güçlendiriyor. Brokoli içerdiği sülforafan maddesi sayesinde, akciğer kanseri başta olmak üzere vücudu kanserden koruyor. Akciğerden konuşulurken zeytinyağı ve yoğurt da atlanmaması gereken besinler arasında. Yoğurdu toplum olarak severek tüketiyoruz fakat KOAH'lı kişiler üzerinde yapılan çalışmalarda kalsiyum bakımından zengin beslenen kişilerin, yoğurt tüketimi yüksekse semptomların yüzde 35 oranında azaldığı gözleniyor. Akciğerlerimize iyi bakmak istiyorsak yoğurdu ve zeytinyağını sofralardan eksik etmemek gerekiyor. Filigran isimli bir madde içeren avokado ise akciğer dokusunun yenilenmesi ve tazelenmesini sağlıyor. Evimizde bulunan bu sebze ve meyveleri tüketerek bağışıklık sistemimizi güçlendirebilir ve akciğerlerimizi temizleyebiliriz."

Kaynak: DHA


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!En fazla ön yıkama Türkiye’de yapılıyor!
Pandemide uyku problemleri arttıPandemide uyku problemleri arttı
Halkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarasıHalkbank müşteri hizmetleri, çağrı merkezi, genel müdürlük numarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

ABD'de metroda çıplak adam krizi! Feci şekilde can verdi

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

Türkiye'den Yunan Başpiskopos'un skandal sözlerine sert tepki

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

ABD’nin Seçilmiş Başkanı Biden’ın ilk emirleri açıklandı

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Koronavirüs ekmekten ya da paketlerden bulaşır mı?

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

Mesut Özil'den ilk açıklama: Bir rüya benim için de gerçekleşiyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

EDHO'da şok ayrılık! Ünlü oyuncu veda ediyor

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

Pompeo açıkladı! ABD'den çarpıcı koronavirüs iddiası

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Kahvaltı için uyandırdığı eşi onu bu hale getirdi

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

Ülke bu kızı konuşuyor! 5 yıldır kafeste tutuluyor

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

İçişleri duyurdu: Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu

Diğer Haberler

Çölyak hastalığı nedir? Belirtileri diğer hastalıklarla karıştırmayın

O yiyecekleri tüketince bağırsak sorunu yaşıyorsanız dikkat!

Uzman isimden 'açlık otu' uyarısı

Hızlı kilo vermek isteyenlerin tercihi! Uzmanı uyardı

Pandemide uyku problemleri arttı: Ölüme kadar gidebiliyor

Pandemide uyku problemleri arttı

Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor

Kalpte ritim bozukluğu inme riskini arttırıyor

Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Şekerli çay birçok hastalığa davetiye çıkarıyor

Beyin kanaması belirtilerini başka hastalıklarla karıştırmayın! Bakın neden oluyormuş

İşte diğer belirtilerden farkı! Denge kaybı da eşlik ediyorsa...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.