Uzman isim açıkladı! Pandemide baş ağrısı şikayeti sayısı 2 kat arttı

Toplumda hemen herkeste görülen baş ağrısı şikayetlerinin, pandemi dönemiyle birlikte stres, evde hareketsiz kalma, koronavirüs korkusu gibi nedenlerle daha çok arttığı belirtildi. Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi İnme Merkezi Sorumlusu Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, ciddi hastalıkların ön belirtisi olması nedeniyle toplumsal olarak önemli bir sorun olan baş ağrılarında, tedaviye cevap vermemesi durumunda intihara kadar giden vakalarla karşılaştıklarını söyledi. Hafife alınmaması ve dikkat edilmesi gereken hayati belirtiler gösteren baş ağrılarının 3 grupta sınıflandırıldığını belirten Arlıer, "Primer denilen birincil baş ağrısı, beynin kendisinden kaynaklı, başka bir hastalıkla ilişkisi olmayan migren, gerilim, küme baş ağrısı gibi çeşitleri olan gruptur. Sekonder denilen ikincil baş ağrıları, nedeni belli bir hastalığa bağlı olarak, mesela bugünlerde koronadan, enfeksiyondan ve buna bağlı olarak ortaya çıkan, sinüzit, guatr, tansiyon, beyin tümörü, beyin kanaması gibi hastalıklardan olan baş ağrılarıdır. 3'üncü tip baş ağrısı ise nevraljilerde sıklıkla da trigeminal nevraljide görülen ani şimşek çakar gibi saniyeler süren saplanıcı baş ağrılarıdır" dedi.

'TÜM DİŞLERİNİ ÇEKTİREN HASTALAR VAR' 3'üncü tip nevralji türü baş ağrılarında yarım saatten 2 saate kadar uzayabilen, dayanamayacak kadar çok şiddetli ağrıların yaşandığına dikkati çeken Prof. Dr. Zülfikar Arlıer, şöyle konuştu: "Nevralji türü baş ağrıları beynin sinirinin kendi kendine ağrı liflerini uyarması, bazen bir damar yapısının ağrı bölgesine dokunması, bazen de kendiliğinden, araştırıldığında hiçbir neden bulunamayan çok şiddetli ağrıya sebep olabiliyor. Özellikle trigeminal nevraljide yüz sinirlerinde bıçak sokması, kafada elektrik çarpması, şimşek çakması gibi dayanılmayacak kadar ve şiddetli ağrı sebebiyle yaptıkları işi bırakacak kadar ağrıları oluyor. Hatta bu nevralji ağrılarında dişten kaynaklı zannederek tüm dişlerini çektiren hastalar oluyor." 'DEPRESYON VE İNTİHARA EĞİLİM OLUYOR' Bu durumda tedaviye cevap vermeyen hastaların depresyon ve intihara kadar sürüklenebildiğine dikkati çeken Prof. Dr. Arlıer, "Sarada da kullanılan birtakım ilaçlarla, ameliyatla ya da sinirleri öldürecek, uyuşturacak lokal müdahalelerle tedaviler deneniyor. Ama bazı hastalar, bu tür tedavilere de çok cevap vermiyor ve ağrılar hayatlarında dayanılmayacak noktaya gelip, hastalarda canlarına kastetmeye kadar ilerleyebiliyor. En sonunda tedaviye cevap vermez ise şiddetli ataklar günde defalarca arka arkaya geldiği için hastalarda depresyon ve arkasından intihara eğilim ve intihar eden hastalarımız oluyor" diye konuştu.