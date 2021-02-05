Uzman isim açıkladı: Skolyoz hastalığı son 10 yılda arttı

Fizyoterapist Muhammed Barış, halk arasında ‘omurga eğrilmesi’ olarak bilinen skolyoz hastalığı hakkında istatistiksel veriler paylaşarak bilgi verdi.Literatürde yapılan çalışmalarda her 100 kişiden 2 ile 3’ünün omurga eğriliği olduğunu ama büyük çoğunluğunun bunun farkında olmadığını belirten Barış, bu hastalığın özellikle ortaokul ile lise çağındaki çocuklarda skolyoz taraması yapılarak tespit edilebileceğini bildirdi. Ayrıca omuz boylarının eşit olmaması nedeniyle tek taraflı çanta takan kadınlarda skolyoz gelişiminin daha fazla görüldüğünü gözlemlediklerini ifade eden Barış, hastaları klasik fizik tedavi yöntemleri metotların yerine başarı oranı yapılan çalışmalarda daha yüksek olarak belirtilen ‘Schroth’ terapi yöntemi ile tedavi edebildiklerini belirtti.

Skolyoz hastalığı ve belirtileri hakkında bilgi veren Fizyoterapist Muhammed Barış, “ Skolyoz, omurgada üç boyutta meydana gelen eğrilmelerin oluşturduğu bir deformitedir. Çok net bir şekilde evde yapılabilecek basit testlerle bu hastalığın varlığını anlayabiliyoruz. En çok hitap ettiğimiz, lise ve ortaokul grubu çocuklardır. Çünkü bu yaşta fark edildiği zaman skolyozun tedavisinde daha etkin sonuçlar alabiliyoruz. Özellikle çıplak bir şekilde çocuğunuza arkadan baktığınız zaman kürek kemiklerinde biri diğerine oranla biraz daha aşağıda duruyorsa,omuz boylarında eşitsizlik varsa, daha aşağı geldiğimiz zaman kalçada da bir eşitsizlik varsa bizlere başvurmalarını öneriyoruz. Bize en çok ‘bir bacağım diğerine göre daha kısa hissediyorum,nefes alırken kaburgalarım bana batıyor,bir omuzum diğerine oranla daha aşağıda yada aynadan baktığımda iki tarafım eşit değil’ gibi şikayetler ile geliyorlar. Bu şikayetlerle gelen hastalarımızı ilgili birimlerin uzman hekimlerine yönlendiriyoruz.Skolyoz tanıları alındıktan sonra fizik tedavi biriminde seanslarımıza başlıyoruz” dedi.