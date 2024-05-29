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Uzman isim uyardı: Bu vitaminler gereksiz kullanıldığında fayda yerine zarar veriyor!

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
29.05.2024 20:14
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Bilinçsiz yapılan vitamin alımları bazen kötü sonuçlara neden olabiliyor. Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, “Kanser hastaları, gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde vitamin kullanımında tam tersine fayda yerine zarar da görebiliyor” dedi.

Uzman isim uyardı: Bu vitaminler gereksiz kullanıldığında fayda yerine zarar veriyor!

Kişilerin yaşına ve cinsiyetine göre bazı kanser taramalarının yapıldığına işaret eden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Dr. Nail Özhan, “Aile hekimleri kişinin yaşı, cinsiyeti ve ailenin sağlık yapısına bakarak kanser taramalarını planlıyor. Bazı hastalara yılda 1, bazılarını daha sık taramalar yapılıyor. Kanserde bitkisel tedavilerin kanıtlanmış bir faydası yok ama çok revaçta. Hemen hemen her tanı almış hastamız bize bunu soruyor. ‘Bitkisel tedavi veya vitamin kullanalım mı’ diyerek gelenler oluyor.

ilaç

Özellikle vitamin konusunda çok büyük çekincelerimiz var. Gereksiz yere ihtiyaç olmadığı halde vitamin kullanımında tam tersine hasta fayda yerine zarar da görebiliyor. Öncelikle kanserin sebeplerinin araştırılması gerekiyor. Kabaca kanserlerin yarısının sebebi çevresel etmenlerden oluşuyor. Bunların başında sigara, alkol, korunmasız bir şekilde güneş ışığına maruz kalmak, obejite, eksersizden yoksun hareketsiz bir yaşam tarzı geliyor. Bu faktörlerden uzak durulması gerekiyor." dedi.

“AİLESİNDE ÖYKÜ OLANLARIN DAHA SIK TARANMASI GEREKİYOR”

Kanserin teşhisinde ailesel faktörlerin etkisine dikkat çeken Uzm. Dr. Özhan, şu uyarılarda bulundu:

“İdeal kiloya ulaşmak, sigara ve alkol tüketiminden uzak durmak gerekiyor. Bunların dışında ise yaşlılığa bağlı vücudumuzda gelişen mutasyonlar kansere neden oluyor.

KANSER4

Bunlar için çok bir şey yapamayız ama tarama programlarına uyarak yine hastalığı erken yakalayabiliriz. Kanser vakalarını yüzde 15’ini ise genetik yani ailesel nedenler oluşturuyor. Bu durumda olan bireylerin çok daha erken yaşlarda taramalara başlaması gerekiyor.

akciğer kanser2

Obezitesi olan hastaların mide, karaciğer ve meme kanseri gibi rahatsızlıklara karşı riskleri artıyor. Bunun için biz ne kadar çok ideal kilomuza ulaşabilir isek o kadar fazla kansere yakalanma riskinin önüne geçmiş oluruz. İdeal kilo çok önemli bir unsur. (İHA)

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