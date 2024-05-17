HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isim uyardı: Daha büyük sorunlar oluşmadan tedavi olun! Karında şişlik ve hazımsızlıkla kendini gösteriyor

Uzman isim uyardı: Daha büyük sorunlar oluşmadan tedavi olun! Karında şişlik ve hazımsızlıkla kendini gösteriyor

Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
17.05.2024 15:05
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bazı hastalıklar zararsız olsa da bazıları kesin tedavi gerektirebiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ersoy Esen, safra kesesi taşları ve ameliyatı hakkında konuşarak, “Hastalar en çok hazımsızlık ve şişkinlik sorunu ile gelir. Hasta yemek sonrasında karnında şişlik hazımsızlık, karna ve sırta vuran ağrı hisseder, bir iltihap söz konusu olduğunda ise ateş ve kusma gibi daha ciddi sorunlar ortaya çıkabilir” dedi.

Uzman isim uyardı: Daha büyük sorunlar oluşmadan tedavi olun! Karında şişlik ve hazımsızlıkla kendini gösteriyor

Safra kesesi taşı için en güzel tanı yönteminin karın ultrasonu olduğunu söyleyen Op. Dr. Esen, konuyla ilgili gerçekleştirdiği konuşmasında önemli bilgiler paylaştı.

20'Lİ YAŞLARDAN İTİBAREN GÖRÜLMEYE BAŞLIYOR

Uzman isim, “Hastalık tespit edildikten sonra ameliyata sorun oluşturacak bir durum yoksa kapalı yöntemle cerrahi tedavi uygulanır, 1 gece hastanede kalan hastada bir sorun yoksa taburcu edilir. Peki kimlerde daha çok görülür? Safra kesesi taşının oluşmasında cinsiyet, yaş gibi unsurlar etkilidir. Toplumda 20'li yaşlardan itibaren görülmeye başlayan safra kesesi taşları, kadınlarda ve 40 yaşın üstündekilerde daha sık gözükmektedir.

iStock-1445145532

Yaşam şekli de taş oluşumunda etken olur. Obezite, genetik yatkınlık, yüksek kalorili beslenme, hareketsiz yaşam durumunda safra taşı oluşmasında etkendir. Safra kesesi taşları kum tanesi boyutundan safra kesesini tamamen kaplayacak büyüklükte olabilir. Bu taşlar safra kesesinde iltihaba yol açmasını yanında safra kanalını tıkarsa ciddi sorunlara yol açarlar. Safra yollarının tıkanmasına bağlı sarılığın yanında oldukça tehlikeli bir hastalık olan akut pankreatite neden olabilirler. Bu yüzden safra kesesinde taşlar bulunan hastalara daha büyük sorunlar oluşmadan operasyon önermekteyiz.

iStock-1390443515

Hastada ameliyatıyla ilgili engel bir durum yok ise laparoskopik olarak yapmaktayız. Ameliyat sonrası insanlar safra kesesi olmadan rahatlıkla yaşayabilir. Safra kesesi bir depo organıdır ve karaciğerden akan safra sindirim için yeterlidir” ifadelerini kullandı. (İHA)

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Son dakika | Sultangazi'de depo yangını! Ekipler harekete geçtiSon dakika | Sultangazi'de depo yangını! Ekipler harekete geçti
Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!
Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktıAta Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı
Anahtar Kelimeler:
safra kesesi hazımsılık safra kesesi taşı
En Çok Okunan Haberler
Ünlü sunucudan acı haber

Ünlü sunucudan acı haber

Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

Yer: Tokat! Keserle önce başına sonra bacaklarına defalarca vurdu... O anlar kamerada!

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Diyanet'ten Audi A8 açıklaması: İade edildi... Yeni kararları duyurdular

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

Ata Emre Akman'a soru sorup bıçaklamış! Babası 'sarhoştum' dedi, katilin ifadesi ortaya çıktı

En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendi! Sevgilisini kalbinden bıçakladı: Aile kurmak istedim

En yakın arkadaşıyla aldatıldığını öğrendi! Sevgilisini kalbinden bıçakladı: Aile kurmak istedim

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Sepet indirimleri başladı! Şimdi alın, kaliteyi uygun fiyata yakalayın

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

Yeni sezonda tarzınızı yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.