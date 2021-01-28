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Uzman isim uyardı: Hazır saleplerden uzak durun

28.01.2021 09:41 | Son Güncelleme:
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Uzman isim uyardı: Hazır saleplerden uzak durun

Kış aylarının vazgeçilmez içeceği olan ve içerisinde yüksek miktarda potasyum, kalsiyum ve C vitamini bulunan salebin, bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten diyetisyen ve beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, içerisinde nişasta ya da kıvam arttırıcı katkı maddesi bulunan hazır saleplerden uzak durulması gerektiğini söyledi.

Kış aylarında en çok tüketilen içeceklerden biri olan salebin lezzetinin yanında insan sağlığına birçok yararı bulunuyor. Havaların soğumasıyla beraber birçok kişinin sıcak içeceklere yöneldiğini ifade eden diyetisyen ve beslenme uzmanı Deniz Zünbülcan, hasta olmamak için bağışıklık sistemini güçlendiren içeceklerin tercih edildiğini ifade etti. Salebin vücut ısısını arttırdığını ve uzun kış gecelerinde lezzetli bir içecek olarak sık tüketildiğini anlatan Zünbülcan, salep satın alırken dikkat edilmesi gereken ayrıntılarla ilgili uyarılarda bulundu. Zünbülcan, "İçerisinde nişasta ya da şeker bulunan içeceklerden uzak durulmasını öneriyoruz. Bu içerikler farklı sağlıklı sorunlara neden olabileceği gibi şeker hastalarında rahatsızlığın tetiklenmesine neden oluyor. Gerçek ve doğal bir salep bağırsak hareketlerini arttırır. Özellikle koronavirüsle mücadele için akciğer enfeksiyonları, bronşit ve solunum sıkıntılarında salebin önemli faydaları var. Paketli saleplerin içindekilerde kıvam arttırıcı şeker, nişasta ve aroma verici katkı maddeleri bulunur. Ulaşabiliyorsanız gerçek salebin tüketilmesini öneriyoruz. Ama ne yazık ki gerçek salebi ayırt etmenin kolay bir yolu yok. Gerçek salepte kıvam vermek için daha fazla miktar eklemeniz gerekir. Ama hemen kıvam alan bir saleple karşılaştıysanız daha fazla nişasta içerikli olduğunu düşünebilirsiniz” dedi.

Katkı maddesi kullanılmadan hazırlanan saleplerin aktarlar ve güvenilir markalar aracılığıyla piyasaya sunulduğunu dile getiren Zünbülcan, salebi şekerle karıştırmak yerine sütle kaynatıp bal ekleyerek daha sağlıklı hale getirilebileceğini anlattı.

'KARACİĞERİ YORABİLİRSİNİZ'

Salebin fazla tüketiminin de içerdiği kalori miktarı nedeniyle sakıncalara neden olabileceğini ifade eden Zünbülcan, şunları söyledi:

"Salebin karbonhidrat ve şeker içeriğinden dolayı kalorisi yüksektir. Ara öğün olarak kullanılabilir. Her gün olmamak şartıyla ortalama bir fincan salep içmek yeterlidir. Kişiler günlük aktivitelerine yürüyüş ekleyip karbonhidratlı besinleri sınırlandırdıkları bir beslenme programıyla dengeyi sağlayabilirler. Salep deyince akla hemen tarçın gelir. Tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirici bir baharattır. Aynı zamanda doygunluğu kontrol ederek, kan şekerini de dengeler. Yalnız tarçının çok uzun süre beklememiş olmasına dikkat edin. Çünkü kavanozda biz görmesek de mikroorganizmalar üreyebiliyor. Sağlıklı bir içecek tüketmek isterken karaciğeri yorabilirsiniz."

'HAVALARIN SOĞUMASIYLA TÜKETİMİ ARTTI'

İzmir'de yaşayan Nazif Canal da son günlerde havaların soğumasıyla salep tüketimini arttırdıklarını belirtip, "Genellikle kışın salebi tercih ediyorum. Hem sağladığı faydalar hem de doğal olması nedeniyle salebi sık sık alıyorum. Bu devirde zaten katkısız ürün bulmak zor. Doğal salebi bulunca içiyorum. Çünkü içine çok fazla katkı maddesi karıştırılmadığını sanıyorum. Ailece de sık sık alıyoruz" dedi.

Rıfat Balonbo ise şöyle konuştu:

"Haftada üç gün salep alıyorum. Bucak'tan getiriyoruz. Kendimiz yapıyoruz. Aldığımız yer güvenli. Sağlık açısından çok faydası olduğunu biliyorum. Salep orkide çiçeğinden oluşur. Yabani bir bitkidir. Faydaları saymakla bitmez."

Kaynak: DHA


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