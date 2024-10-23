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  4. Uzman isim uyardı... Kan grubunuz pıhtılaşmaya bağlı olarak felç kalmanıza neden olabilir

Uzman isim uyardı... Kan grubunuz pıhtılaşmaya bağlı olarak felç kalmanıza neden olabilir

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
23.10.2024 09:46
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2022 yılında yapılan bir araştırma, A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında önemli bir ilişki buldu... Yaklaşık 17 bin felçli ve 600 bin sağlıklı kişi üzerinde gerçekleştirilen çalışmaya göre, A grubuna ait gen varyasyonunu taşıyan bireyler, diğer kan gruplarına göre daha riskli çıktı. Uzman, A kan grubunun yüksek riskinin kan pıhtılaşma faktörleri ve damar hücreleriyle ilişkili olabileceğini belirtti.

Uzman isim uyardı... Kan grubunuz pıhtılaşmaya bağlı olarak felç kalmanıza neden olabilir

Kan grupları, kırmızı kan hücrelerinin yüzeyinde bulunan kimyasal çeşitliliği tanımlar. En tanıdıkları arasında, birlikte AB olarak, ayrı ayrı A veya B olarak bulunabilen veya O olarak hiç bulunmayabilen A ve B olarak adlandırılanlar vardır.

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17 BİN FELÇLİ İLE 48 GENETİK VERİ İŞLENDİ

2022 yılında yapılan bir çalışmada, genom araştırmacıları A1 alt grubuna ait gen ile erken yaşta felç geçirme riski arasında belirgin bir ilişki olduğunu ortaya çıkardı. Araştırmacılar, yaklaşık 17 bin felçli kişi ve yaklaşık 600 bin felç geçirmemiş kişi kapsamında 48 genetik çalışmadan veri derledi. Çalışmadaki katılımcılar 18 ila 59 yaşları arasındaydı.

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DİĞER KAN GRUPLARINA ORANLA OLASILIK YÜZDE 16 DAHA YÜKSEK

Yapılan araştırmaya göre, A grubuna ait genetik varyasyonu taşıyan kişilerin 60 yaşından önce felç geçirme riski, diğer kan gruplarına sahip kişilere oranla yüzde 16 daha yüksek. Öte yandan, O grubu gen varyasyonuna sahip kişilerde ise bu risk yüzde 12 daha düşük.

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"KAN PIHTILAŞMA FAKTÖRLERİ... İLGİSİ VAR"

Maryland Üniversitesi'nden başyazar ve vasküler nörolog Steven Kittner, "A kan grubunun neden daha yüksek risk taşıdığını hala bilmiyoruz. Fakat bunun muhtemelen kan pıhtılaşma faktörleri, kan damarlarını kaplayan hücreler ve dolaşımdaki proteinler ile ilgisi var” dedi.

(DHA)

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felç kan kan grubu
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