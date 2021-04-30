Uzman isim uyardı: Pandemi gerekçesiyle organ naklini ertelemeyin

Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Aydınlı, organ naklinin, birçok hastanın tek şansı olduğunu belirtip, pandemi döneminde çalışmalarına ara vermediklerini söyledi. Aydınlı, böbrek naklinin, tüm hijyen şartları en üst seviyede uygulanarak, gerçekleştirildiğini belirtti. Pandemide nakil hastalarının durumunun kritik seyir izlediğine dikkat çeken Aydınlı, "Pandemi devam ediyor, ancak biz Organ Nakli Merkezi olarak nakillere devam etmekteyiz. Pandemi nedeniyle bir miktar hasta başvuru sayısında azalma olmakla birlikte özellikle karaciğer ve böbrek naklinde ameliyatlarımıza ara vermeden devam ediyoruz" diye konuştu.

AMELİYATHANE VE YOĞUN BAKIMLAR

AÜ Hastanesi Organ Nakil Merkezi'nde en ileri seviyede hijyen şartlarına uyulduğunu aktaran Prof. Dr. Aydınlı, hasta refakatçilerinin organ nakli kliniğine alınmayarak, izole ortam oluşturulduğunu belirtti. Aydınlı, "Ameliyathanelerde ve yoğun bakım servislerinde aynı şartlar oluşturularak organ nakli hastalarına belirli yerler ayrılmakta. Hastalarımız pandemi döneminde organ nakli için gelmediğinde, ilerleyen dönemlerde şunu gördük ki sıkıntıları artarak geliyorlar" dedi.