Uzman isim uyardı: Soğuk havalarda bunu sakın ihmal etmeyin! Yüz felci riskini artırıyor

Kış mevsimi yaklaşırken soğuk hava koşulları, yüz felci riskini artırıyor. Uzmanlar, yüz kaslarına gelen sinir liflerinin etkilenmesi sonucu yüzün mimik kaslarında güçsüzlük gelişmesiyle meydana gelen yüz felcine ilişkin uyarıda bulunuyor.

Nöroloji Bölümünden Uzman Dr. Makbule Deniz Borucu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Bell paralizisi, yüz felcinin en yaygın nedeni ve genellikle ani gelişiyor. Yüz sinirinde şişme ve iltihaplanmaya yol açıyor. Özellikle Herpes Simpleks adı verilen uçuk virüsü bunu paralizisine neden oluyor. Virüs, sinir hücrelerini etkileyerek yüz sinirinde iltihaba neden olabiliyor. Bu da sinirin şişmesine ve işlevinin bozulmasına yol açıyor. Sinir yüz kaslarına sinyal gönderemez hale geldiğinde, felç gelişiyor.

Kafaya alınan darbe ya da cerrahi müdahaleler, zona, keneler aracılığıyla bulaşan Lyme hastalığı, orta kulak enfeksiyonları gibi rahatsızlıklar da yüz kaslarını kontrol eden sinirlere zarar verebilir ve felce neden olur. Genellikle ani, bazı durumlarda da bir iki gün içerisinde gelişen bu güçsüzlük nedeniyle gülündüğünde ağız sağlam tarafa kayar, kişi etkilenen taraftaki göz kapağını kapatamaz, kaşını kaldıramaz veya alnını kırıştıramaz. Etkilenen tarafta tat kaybı ve sese karşı hassasiyeti de gelişebilir, çene, kulak arkasında ağrı eşlik edebilir” diye konuştu.

‘YÜZÜN TAMAMINDA GÖRÜLEBİLİR’

Yüz felci belirtilerinin, sinirin hangi ölçüde hasar gördüğüne ve yüzün hangi bölgesini etkilediğine bağlı olarak değişkenlik gösterdiğini söyleyen Borucu, belirtilerin genellikle ani olarak başladığını ve yüzün her iki tarafında da görülebildiğini kaydetti. Dr. Borucu, yüz felcinin belirtilerini şöyle sıraladı:

“Yüz felcinin en belirgin belirtisi, yüzün bir tarafındaki kaslarda ani güçsüzlük veya hareket kaybıdır. Bu güçsüzlük hafif bir kas seğirmesinden tamamen hareketsizliğe kadar değişebilir. Genellikle tek taraflıdır ve yüzün yarısında fark edilir asimetri oluşur. Yüzdeki bu hareket kaybı, özellikle gülme, konuşma veya kaş kaldırma gibi yüz ifadelerini yaparken daha belirgin hale gelir. Bazı kişilerde felçle birlikte tat alma duyusunda azalma, seslere karşı hassasiyet, gözyaşı veya tükürük kontrol kaybı, konuşma kaybı da yaşanabilir. Böyle durumlarda hiç vakit kaybetmeden doktora başvurmanız gerekir. Bu tip durumlarda, zaman en önemli etkendir. Yüz felcinin tedavisi nedenine göre değişkenlik gösterir. Travma, baş, beyin, boyun tümörlerinde cerrahi müdahale gerekebilmekteyken, inme, Multipl Skleroz, Guillian Barre Sendromu gibi Nörolojik hastalıklarda özellikli tedaviler uygulanır.”

‘BERE TAKMAK KURTARIR’

Soğuk havalarda yüz felci riskinde artış olduğunu vurgulayan Uzman Dr. Makbule Deniz Borucu, öncelikle yapılması gereken şeyin bere ve atkı ile yüzü soğuktan korumak olduğunu ifade ederek, “Soğuk havalarda muhakkak atkı ve bere takmalı, yüzünüzü koruyacak alternatif maskeler de kullanabilirsiniz. Rüzgâr ve rüzgarla gelen soğuk hava dalgası yüz sinirlerinizi kolayca zedeleyebilir. Saçlarınız ıslak ya da nemliyken dışarı çıkmamalısınız. Ani sıcaklık değişimlerinden uzak durmalısınız. Tabii ki her şeyin temelinde bağışıklık sistemini güçlü tutmak var. Özellikle bu mevsimlerde, bağışıklığınızı güçlendirecek gıdalar tüketmenizde fayda var” dedi.

DHA