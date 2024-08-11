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Uzman isim uyardı: ‘‘Sonbahar beklenenden sıcak olabilir’’

11.08.2024 11:05
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Yaz aylarını yurdun pek çok bölgesinde normal sıcaklıkların üzerinde seyretmesinin ardından, Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sonbahara işaret etti. Özellikle Kasım ayında ise diğer sonbahar aylarına göre daha sıcak olması bekleniyor.

Yaz mevsiminin son ayını yaşarken, yurdun bazı bölgeleri Afrika sıcakları ile mücadele ederken, bazı bölgeler için ise, sağanak yağış uyarısı art arda geliyor. Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) sezonluk tahminleri üzerinden uyarılarda bulunan Prof. Dr. Barış Önol, beklenilenden daha sıcak geçen yaz aylarının ardından sonbahar mevsimi için öngörülerde bulundu. Prof. Dr. Önol Eylül, Ekim Kasım ayını içeren aylarının beklenilenden daha sıcak geçeceğine işaret etti.

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‘‘KIRMIZI GEZEGEN SERİSİNE SON HIZLA DEVAM EDİYOR’’

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Barış Önol, ECMWF sezonluk tahminlerine göre paylaştığı haritalarla, sonbahar ayları için de uyarıda bulundu. ECMWF'nin sonbahar aylarına ilişkin paylaştığı ve sıcaklık tahminlerini gösteren haritayı değerlendiren Prof. Dr. Barış Önol, "Kırmızı gezegen serisine son hızla devam ediyoruz. Bahar, yaz derken şimdi de sonbahar aylarının öngörüleri çok sıcak bir döneme işaret ediyor. Hem de Pasifik'te El Nino bitmiş, La Nina başlamışken. 1 Ekim'de başlayacak 'su yılı' için de bu sıcaklık tahminleri önemli. El Nino, Nisan ayında bitti ve yazın La Nina'ya geçtik. 11 yıllık güneş döngüsünden genel radyasyon pik dönemde yüzde 0,1 kadar artıyor, onun etkisi de yaklaşık +0.2 santigrat derece" diye belirtti.

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‘‘EYLÜL AYI MEVSİM NORMALERİNİN ÜSTÜNDE OLACAK’’

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün, ECMWF'nin tahminlerini baz alarak, uzun vadeli mevsimlik tahmin verilerine göre, Eylül ayında Türkiye için hava sıcaklığının iç ve güneybatı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması öngörülüyor. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın da yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği bekleniyor.

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DOĞU VE GÜNEYDOĞU'DA EKİMDE SICAKLIKLAR ARTACAK

Ekim ayında hava sıcaklığının batı kesimler ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde olması öngörülüyor. Diğer yerlerde ise mevsim normallerinin 0,5 ila 1 derece üzerinde seyredeceği bekleniyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği öngörülüyor.

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KASIM AYI 1 ila 2 DERECE DAHA SICAK GEÇECEK

Kasım ayı tahminlerine göre ise hava sıcaklığının, yurt genelinde mevsim normallerinin 1 ila 2 derece üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Yağışın yurt genelinde mevsim normalleri civarında gerçekleşeceği bekleniyor.

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(DHA)

Bu içerik Evin Özbey tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
meteoroloji sonbahar
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