Uzman isim uyardı! Zayıflamak için 'açlık otu' tüketenler dikkat

Beykent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik bölümü Arş. Gör. Dilek Sivri, halk arasında ''devegözü'', ''erkek sinameki'' ya da ''aşrık otu'' olarak bilinen açlık otu ile ilgili önemli bilgiler aktardı. Açlık otunun Osmanlı döneminde kabızlığın giderilmesinde ve sindirim sistemi rahatsızlıklarının giderilmesinde kullanıldığını belirten Sivri, bu otun günümüzde zayıflamak için kullanımının giderek yaygınlaştığını söyledi.

''YAĞ YAKMAYA YARDIMCI OLUYOR''

Sivri, Pakistan, Hindistan ve Çin’de yetişen açlık otunun tokluk hissi yaratması, metabolizmayı hızlandırması, vücutta yeni yağ dokusu oluşumunu engellemesi, yağ yakmaya yardımcı olması ve vücutta bulunan ödemi vücuttan uzaklaştırdığı için vücut ağırlığı kaybı üzerinde etkili olduğunu belirtirken tüketimiyle ilgili dikkatli olunması gerektiğini şu sözlerle ifade etti:

''Açlık otunun bu etkilerinin gösterebilmesi için ne sıklıkta ne kadar tüketilmesi gerektiği hakkında kesin bilgiler bulunmamaktadır. Ayrıca, kilo verdiren mucizevi tek bir besinin olmadığı, vücut ağırlığı kaybı için işin uzmanlarıyla görüşmenin gerekli olduğunu asla unutmamalıyız.''