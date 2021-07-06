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Uzman isimden 'Batı Nil Virüsü' uyarısı: Felce yol açıyor

06.07.2021 09:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Prof. Dr. Bahadır Ceylan, "Batı Nil Virüsü’nün bulaştığı insanlarda hastalık gelişmese de; baş ağrısı, ateş, sırt ve kas ağrıları ve bulantı gibi şikayetler, virüs kaynaklı hastalığın habercisi olabilir'' dedi. Hastalığın en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon gelişmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceylan Beyin tutulumu gelişen vakalarda saçma konuşmalar, uyku hali, koma, kollarda kasılmalar, Parkinson hastalığı benzeri belirtiler ve felç tabloları görülebilir' açıklamasını yaptı.

Uzman isimden 'Batı Nil Virüsü' uyarısı: Felce yol açıyor

Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Bahadır Ceylan, çoğunlukla yaz mevsiminde görülen Batı Nil Virüsü hakkında açıklamalarda bulundu.

Batı Nil Virüsü kaynaklı hastalığa yakalananların yüzde 25 ila 50'sinde kızamık benzeri kırmızı döküntüler de gelişebildiğini aktaran Prof. Dr. Ceylan, “Şikayetler arasında boğaz ağrısı, karın ağrısı, kusma ve ishalde görülebilir. Dikkat edilirse bu yakınmalar grip, ishal ve üst solunum yolu enfeksiyonu gibi oldukça sık görülen enfeksiyonlardakine benzer yakınmalardır. Ancak üst solunum yolu enfeksiyonları ve grip gibi hastalıklar kış aylarında görülürken Batı Nil Ensefalit enfeksiyonu yazın yayılıyor'' diye konuştu.

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GRİPLE KARIŞTIRILIYOR

Grip ile benzer bulgulara sahip olduğundan Batı Nil Virüsü’nün önemsenmediğini dile getiren Prof. Dr. Ceylan, ''Yaz aylarında grip benzeri yakınmalar gelişen hastalarda, özellikle cilt döküntüsü de varsa Batı Nil Ensefalit virüs enfeksiyonu muhakkak akla gelmelidir. Çoğu olgunun yakınmasız olması ve semptomatik olanlarında gribal bulgular göstermesi nedeniyle belki de ülkemizde bu enfeksiyona sahip olanlar doktora bile gitmeyi ihmal etmektedir'' ifadelerini kullandı.

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KUŞLAR VE SİVRİSİNEKLERLE BULAŞIYOR

Batı Nil Virüsü'nün sivrisinekler aracılığıyla kuşlardan bulaştığını hatırlatan Prof. Dr. Ceylan, ''Hastalıktan korunmak için sivrisineklerin üreyebileceği su birikintilerinin kurutulması ve çevrenin sivrisinekleri öldürmek amaçlı ilaçlanması gereklidir. Sivrisineklerden korunmak için pencerelere sineklik takılması, cibinlik kullanımı ve gece dışarıya çıkıldığında uzun kollu ve bacakları kapatan giysiler tercih edilmesi önerilebilir" tavsiyelerinde bulundu.

''BEYİNE SIÇRARSA FELÇE YOL AÇIYOR"

Batı Nil Virüsü enfeksiyonunun en korkulan komplikasyonu beyinde enfeksiyon gelişmesi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, sözlerini şöyle tamamladı:

''Neyse ki bu durum virüsün bulaştığı her 150 ila 250 kişinin 1’inde gelişir ve bu olguların da yüzde 10'u ölebilir. Beyin enfeksiyonunun seyrek görülmesi ve sadece yüzde 10 öldürücü olması nedeniyle Batı Nil Ensefalit virüs enfeksiyonu iyi huylu hastalıklar arasında sayılabilir. Beyin tutulumu yaşlılarda, kanserli hastalarda, organ nakli hastalarında ve erkeklerde daha sıktır. Beyin tutulumu gelişen vakalarda saçma konuşmalar, uyku hali, koma, kollarda kasılmalar, Parkinson hastalığı benzeri belirtiler ve felç tabloları görülebilir."

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Kaynak: İHA

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