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Uzman isimden İzmir'e korkutan deprem uyarısı: 'Deniz kentin içerisine girecek!' O ilçeleri tek tek sıraladı!

13.07.2024 10:20
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Jeoloji Mühendisler Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, İzmir'de yaşanacak olası bir depremde denizin kentin içerisine gireceğini belirtti. Mevcut yapı stokunun eski olduğunun altını çizen ve "bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" diyen Önalan ayrıca İzmir'de yaşanacak bir depremde zemin sıvılaşması yaşanacak ilçeleri de teker teker sıraladı.

Uzman isimden İzmir'e korkutan deprem uyarısı: 'Deniz kentin içerisine girecek!' O ilçeleri tek tek sıraladı!

Türkiye'nin bir gerçeği olan deprem ve onun yarattığı tehdit özellikle bu riski en yüksek seviyelerde yaşayan İzmir için oldukça önemli. İzmir'de deprem üretebilecek birçok diri fay hattı bulunuyor. Mevcut yapı stokunun eski olması, yerleşim yerlerinin yanlış bölgelere konumlandırılması gibi nedenlerle olası depremde kentin birçok bölgesinde yıkımlar yaşanacağından endişe ediliyor.

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"ALSANCAK DOLGU İLE OLUŞTURULMUŞ..."

İzmir'in yerleşim alanlarında sıkıntılar olduğunu dile getiren Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi Başkanı Koray Çetin Önalan, "Doğa bize sorunlu alanları gösteriyor. Bunlardan biri olan Bayraklı, Meles Deltası'nın üzerine kurulmuş. Meles, 'porsuk' demek. Porsuk da suyu seven bir hayvan. Dolayısıyla biz hiç yerleşilmemesi gereken bir yere kent inşa etmişiz. Aynı şey İzmir'in diğer yerlerinde de var. Alsancak sonradan dolgu ile oluşturmuş. Kent planlamasını bilmiyoruz. Yanlış kent planlamalarıyla afetlere davetiye çıkarıyoruz" diye konuştu.

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İLÇELERİ TEK TEK SAYDI

Koray Çetin Önalan, kentte olası bir depremde Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma yaşanacağını, denizin kentin içine doğru yürüyeceğini belirterek, "Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" dedi.

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'İZMİR'DE HIZLI ŞEKİLDE KENTSEL DÖNÜŞÜM YAPILMALI'

İzmir'i etkileyebilecek onlarca fay olduğuna dikkati çeken Önalan, "Bu faylardan herhangi birinin kırılması halinde İzmir'le ilgili çok büyük kaygılarımız var. İzmir'de afet anıyla ilgili kaos planının da gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

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Olası depremde İzmir'e ulaşımda sıkıntılar yaşanabileceğini aktaran Önalan, "İzmir'in körfezi ve uzun kıyı şeridinin avantaj olduğuna inanıyoruz. Kıyı şeridi, vapurlar modifiye edilerek hem hastane hem arama kurtarma olarak kullanılabilir. Bu deprem anıyla ilgili kaos planı. Deprem öncesinde de İzmir'de hızlı şekilde kentsel dönüşüm yapılması lazım. Bilhassa Alsancak'ta bulunan binaların birçoğu çok eski, temellerinde ciddi deformasyonlar ve korozyonlar var. Deniz suyu, kentin içine doğru girmiş durumda. Herhangi bir depremi beklemeden şu anda bile bu binaların birçoğunda deformasyonlar yaşanıyor. Dolayısıyla kentsel dönüşüm konusunda çok çabuk hareket etmek zorundayız" dedi.

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'AFET PLANI ÇEVRE İLLERLE BİRLİKTE HAZIRLANMALI'

"İzmir'de olası bir depremde her semtin kendine göre yaşayacağı sıkıntılar var" diyen Önalan, "Konak, Alsancak, Bayraklı, Mavişehir ve Bostanlı'da sıvılaşma ve denizin kentin içine doğru yürüdüğünü göreceğiz. Kentin içerisinde mahallelerin arasında kum fışkırmaları, su çıkışlarını göreceğiz. Bunlar uzun vadede çözülmesi gereken şeylerdi ancak ne yazık ki yapılmadı" ifadelerini kullandı.

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İzmir'de afet planlarının güncellenmesi ve test edilmesi gerektiğini dile getiren Önalan, "İzmir afete uğradığı zaman afette görev alacak insanların da zarar göreceğini düşünüyorum. O nedenle afet planı çevre illerle birlikte hazırlanmalı. Olabilecek afette, afetten zarar görmemiş çevre illerden insanların ulaşımı, arama kurtarma çalışmalarındaki rolünün gözden geçirilmesi gerekiyor. Bunların test edilmesi, gözden geçirilmesi ve insanların hazırlanması lazım" diye konuştu.

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(DHA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
deprem İzmir
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