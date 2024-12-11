HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Uzman isimden kritik açıklama: Elektronik sigara kullananlar, daha erken yaşta akciğer kanseri oluyor!

Uzman isimden kritik açıklama: Elektronik sigara kullananlar, daha erken yaşta akciğer kanseri oluyor!

11.12.2024 16:37
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sigara ve elektronik sigaranın kanser riski üzerindeki etkileri konusunda açıklamalarda bulunan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, gençlerde elektronik sigara kullanımının artmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceğini belirtti. Doç. Dr. Sakin, "Gerçekleştirilen geriye dönük çalışmalar, elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığını, hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi." dedi.

Uzman isimden kritik açıklama: Elektronik sigara kullananlar, daha erken yaşta akciğer kanseri oluyor!

Sigara ve elektronik sigaranın kansere yol açan risklerini anlatan Medipol Bahçelievler Hastanesi’nden Tıbbi Onkoloji Uzmanı Doç. Dr. Abdullah Sakin, kanserojen etkiler taşıyan bu ürünlerin özellikle akciğer kanseri riskini artırdığını belirtti. Elektronik sigaranın da geleneksel sigara kadar tehlikeli olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakin, küçük hücreli akciğer kanserinin yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak geliştiğini söyledi.

‘ELEKTRONİK SİGARA KULLANANLAR, 10 YIL DAHA GENÇ YAŞTA KANSER RİSKİ İLE KARŞI KARŞIYA KALABİLİYOR’

ELEKTRONİK SİGARA2

Duman çıkaran tüm cihaz ve ürünlerin kanserojen olduğunu ifade eden Doç. Dr. Sakin, “Sigara ve elektronik sigara, kanserojen ürünlerdir ve kansere yol açmaktadır. Özellikle akciğer kanserinin, sigara ve tütün dumanına maruz kalma ile doğrudan ilişkisi bulunmaktadır. Küçük hücreli akciğer kanseri yüzde 90 oranında tütün dumanına bağlı olarak gelişmektedir. Elektronik sigara kullanımının giderek yaygın hale geldiğini görmekteyiz. Bu ürünler sigarayı bırakma amacıyla üretilmiş olsalar da aromalar ve kimyasal maddeler içermeleri nedeniyle gençler arasında popülerlik kazandı. Gerçekleştirilen geriye dönük çalışmalar, elektronik sigaraların da sigara kadar kansere yol açtığını, hatta bu ürünlerin daha erken yaşta akciğer kanserine neden olduğu tespit edildi. Elektronik sigara kullananlar, 10 yıl daha genç yaşta kanser riski ile karşı karşıya kalabiliyor” diye konuştu.

‘HER TÜRLÜ DUMAN ÇIKARAN TÜTÜN ÜRÜNÜ VE MAMULDEN UZAK DURMALIYIZ’

ELEKTRONİK SİGARA3

Elektronik sigara kullanan gençlerin yaklaşık yüzde 50’sinin normal sigaraya geçiş yaptığını ifade eden Doç. Dr. Sakin, “Bu durum hem sigara hem de elektronik sigara kullanmanın kanser riskini artıran ciddi bir tehdit oluşturduğunu gösteriyor. Elektronik sigara, sigaraya göre daha tehlikeli ve daha erken yaşta kansere sebep olabiliyor. Her türlü duman çıkaran tütün ürünü ve tütün mamulünden mutlaka uzak durmalıyız. Sigara içmeye devam etmek, riski azalttığı halde, sigara içen bireylerin vücutlarının tamamen iyileşmesi uzun zaman alır ve riskler yıllar boyu devam eder. Sigarayı içmeyi bırakmak riski azaltıyor olsa da, ilerleyen yıllarda genç yaşta kanser vakaları görebileceğiz.” dedi.

DHA
Bu içerik Nilgün Akbıyık tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
elektronik sigara
En Çok Okunan Haberler
Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

Tanesini 20 bin TL'ye satıyor! Yurt dışından bile talep var

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

İsa Karakaş asgari ücret için net rakam verdi!

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Nasıl kaçtığı ortaya çıktı! Rusya'dan Suriye'de gizli operasyon: 'Esad'ı kurtarmak'

Herkesin dilinde bu bakışlar vardı... "Önceden biliniyordu" iddiası çok konuşulur

Herkesin dilinde bu bakışlar vardı... "Önceden biliniyordu" iddiası çok konuşulur

Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti

Erdoğan dünyanın konuştuğu Sednaya Hapishanesi'ni işaret etti

Diploma gerçek ama o sahte çıktı! Şok gerçeği o yazıyla anladı

Diploma gerçek ama o sahte çıktı! Şok gerçeği o yazıyla anladı

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Columbia'dan Levis'a Marka Haftası indirimleri ve dahası burada

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

Ucuz uçak bileti bulmanın püf noktaları

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.