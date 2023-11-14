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Uzman isimler peş peşe duyurdu! Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

14.11.2023 12:15 | Son Güncelleme:
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Türkiye genelinde yağışlı ve serin hava etkisini göstermeye devam ediyor. Ülkenin batısından başlayan yağışlı hava dalgası doğuya doğru ilerliyor. Uzmanlar yarın için haftanın en sıcak günü olacağını belirtirken, kar yağışı ile ilgili de tarih vererek uyarıda bulundu. İşte detaylar...

Uzman isimler peş peşe duyurdu! Kar yağışı için tarih belli oldu: ‘Muhakkak yağacak ama...’

Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava dalgası tüm Türkiye'yi etkisi altına aldı. Yurdun batı kesimlerinden başlayan yağışlı hava kütlesi, ülkenin doğusuna doğru ilerlemeye devam ediyor. Hafta sonu içinse kar yağışı uyarısı geldi. Meteoroloji Mühendisi Hüseyin Öztel, hava durumu ile ilgili canlı yayında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İşte Öztel'in o açıklamaları;

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KUVVETLİ YAĞIŞ BEKLENEN YERLER

"Türkiye'de bugün yağmurlu bir salı gününe uyandık. Batı bölgelerden yağmurlar yavaş yavaş ayrılıyor. İç Anadolu'nun doğusunda ve Karadeniz'de bugün kuvvetli yağacak. Kuvvetli yağışların risk oluşturabileceği alanları söyleyelim. Giresun, Ordu çevresinde ve Artvin, Rize etrafında ve Doğu Akdeniz'de Hatay ve Gaziantep bugün kuvvetli yağış altında. Doğu Anadolu'da Erzincan, Elazığ arasında kuvvetli yağıyor. Doğu Anadolu'da saatlerce yağacak bu yağmur ve bölgede bazı yerlerde saydığım 56 merkezde su baskınları tehlikesi riski var.

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DOĞU DA KAR, BATIDA YAĞMUR

Doğudaki kuvvetli yağışlar henüz kar şeklinde değil. Sıcaklık yüksek olduğu için yağmur olarak düşüyor ama cuma günü ve cumartesi günü özellikle hafta sonuna doğru perşembe gecesinden sonraki iki gün bu kesimde Doğu Anadolu'da yağışlar biraz kar şeklinde de atıştırabilir. Türkiye'nin doğusuna mevsimin ilk kar yağışı geçtiğimiz haftalarda gerçekleşti. Ama bu sefer daha geniş alanlarda, daha kuvvetli, biraz daha örtüsü kalın kar görebiliriz.

Batı bölgelerdeki kar severler, kış severler biraz bekleyecek. Batı bölgelerde kar yağışları ile ilgili yeni bir haber yok. Pazar, pazartesi yani bu hafta sonu Uludağ ve belki 2000 metre civarında olan Batı Karadeniz dağlarında biraz kar görebiliriz.

YARIN HAFTANIN EN SICAK GÜNÜ OLACAK

Aşırı bir durum yok ama baktığımız zaman hava değişti. Bugün dışarıda mesela Ankara'da hissedilen sıcaklık 12 derece, İstanbul'da 14 derece, Yarın yani çarşamba haftanın en sıcak günü ve en güneşli günü olacak. Türkiye'de batıda da, doğuda da yağışlar yarın kesiliyor. Ancak perşembe günü sabah saatleri tekrar İstanbul'da da, Marmara'da da, Batı Karadeniz'de de, bir yağmur geçişi bekliyoruz. Perşembe günü yine sabaha dikkat."

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İSTANBUL'DA NE ZAMAN KAR YAĞACAK?

Prof. Dr. Orhan Şen de kar yağışı ile ilgili açıklamada bulundu. Şen, “İstanbul ve Ege bölgesi için şuan söz konusu değil. Bu haftanın sonunda ve önümüzdeki haftanın başında Anadolu’da kar var. Karadeniz’in iç kesimleri, Erzurum ve Sivas’ta kar var. İstanbul’da muhakkak kar yağacak ama ne zaman göreceğimize gelirsek Ocak, Şubat aylarında olacak” dedi.

Günün önemli manşetleri


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hava durumu kar yağışı kar
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