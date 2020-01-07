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  4. Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak çocuklu aileleri uyardı

Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak çocuklu aileleri uyardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 12:05 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak, çocuklu aileleri uyararak, "Onu da alalım kızıma, onu da alalım oğluma, onu da yesin.

Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak çocuklu aileleri uyardı

Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak, çocuklu aileleri uyararak, "Onu da alalım kızıma, onu da alalım oğluma, onu da yesin. Oğlum, kızım biz bunları yiyemedik, alamadık onlar yesinler, alsınlar bol, bol demeliyiz" dedi.
Uçak, çocuğun dünyayı annesi, babası gibi algıladığını anlatarak, "Annem, babam beni bu şekilde kabul etti, her istediğimi aldı, ne istediysem herkes verdi, her şey ayağıma kadar geldi ve çocuk yetişkin olduğunda ’Herhalde komşum, arkadaşım, akrabam, iş arkadaşım, eşim de beni bu şekilde kabul eder’ diye düşünür. ’Biz çocuğumuz olsun diye az uğraşmadık. Doktor, doktor gezdik çocuk sahibi olabilmek için. İstediklerini alırım hem de hemen gider alırım ne olacak ki’ ve daha fazlası, bu yönde bir sürü örnek. Ve derken bir sürü dileği hemen gerçekleştiren ebeveynler. Ne zamana (vakte), ne mekâna, ne sayıya, ne duruma hiçbir şeye dikkat etmeden alan, veren, dileği gerçekleştiren ebeveynler sen şu an her şeyi her isteği her sınırsızlığı uygun g örüyorsun bir şey olmaz diyorsun ama sonrası, o çocuk ileride istekte, talepte, davranışta sınırsız bir çocuk olacak. Ne olacak sanki o bir sürü kekleri, bir sürü çikolataları, bir sürü cipsleri, bir sürü okul eşyalarını toplasak kaç para edecek diyorsun? Evet çok para etmeyecek ama konu ücret değil. Konu çocuğun her şekilde her şeye hemen ulaşması, istek ve taleplerinin her şekilde hemen yerine gelmesi" dedi.
"Biz çocuğa şu 3 şeyi yapma diyoruz"
Uzman Klinik Psikolog Didem Uçak, ailelerin uyararak, "Çocuğunun her istediğini yapma (eylemsel), şımartma, övme, pohpohlama (dilsel). Çocuğunu yok sayma. Çocuğunu eleştirme. Bu 3 davranış çocuğunu ileride sınırsız bir insan yapar veya yapabilir. En çok yapılan yanlış ise ‘Çocuğun her istediğini yapan ebeveynler’. Peki daha çok hangi ebeveynler?. Tek çocuğu olan ebeveynler, tek kız çocuğu olan ebeveynler ya da akrabalar arası tek kız torunu olanlar, tek erkek çocuğu olan ebeveynler ya da akrabalar arası tek erkek torunu olanlar, öksüz büyüyen ebeveynler, çocukluğunda parasızlık, açlık vb. çekip zor geçinen ebeveynlerin çocukları, zor çocuk sahibi olan ebeveynler (kadın - erkek sorunlarından dolayı), ileriki yaşlarda çocuğu olan ebeveynler. Ebeveynler yani uzman olarak şunu ifade ediyorum sınır, sınır, sınır" dedi.

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