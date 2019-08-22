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Uzman Klinik Psikologu Gülçin Feride Demirtaş’dan mevsim uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2019 11:15 | Son Güncelleme

Uzman Klinik Psikolog Gülçin Feride Demirtaş, Türkiye’de iklimlerin değişmesiyle insanların ruhsal ve fiziksel yapılarının da değiştiğini ifade ederek, “Psikolojik alt yapısı müsait olan kişiler, mevsimlere bağlı duygu durum bozukluğu yaşayabiliyor.

Uzman Klinik Psikologu Gülçin Feride Demirtaş’dan mevsim uyarısı

Uzman Klinik Psikolog Gülçin Feride Demirtaş, Türkiye’de iklimlerin değişmesiyle insanların ruhsal ve fiziksel yapılarının da değiştiğini ifade ederek, “Psikolojik alt yapısı müsait olan kişiler, mevsimlere bağlı duygu durum bozukluğu yaşayabiliyor. Enerji düzeyi aniden yükselip düşebiliyor. Mevsim değişikliklerinin olumsuz etkilerinden korunmak biraz da kendi elimizde” dedi.
Kişilerin enerji düzeyi, uyku süresi, iştahı, yemek alışkanlıkları ve sosyal yaşantısının hava durumuna bağlı olarak değişebileceğinin altını çizen Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışma Merkezi Uzman Klinik Psikoloğu Gülçin Feride Demirtaş, “Türkiye’de yazın yaz, kışın kış gibi yaşanmaması bir çeşit depresyon olan mevsimsel duygu durum bozukluğuna sebep oluyor. Yaz mevsiminde fazlasıyla yağmur hatta zaman zaman dolu bile görüyoruz. Tüm bunlar serotonin düzeyini aşağı çekiyor. Pek çok kişi aşırı baş ağrıları ve halsizlikten yakınıyor. Artık “yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı” ezberimizi unutmamız gerekiyor çünkü iklim değişiyor” dedi.
“Es vermek iş hayatında besleyici olma konusunda çok önemli”
Hava değişikliklerinin, insanların duygu durumunda değişiklik yapmadan geçiştirilebilmesine yardımcı olacak ipuçları veren Demirtaş, “ Özellikle iş hayatına da bu geçişler fazlasıyla yansıyor. Çalışanlar kesinlikle gün boyunca dört duvar arasında kalmamalılar. Açık havada 5 dakika yürüyüşe çıkıp, bir kahve içmek, es vermek iş hayatında besleyici olma konusunda çok önemli. Gün içinde aktif olmayı öneriyoruz” diye konuştu.
“Hayattan keyif almaya yönelik fırsatlar değerlendirilmeli”
Uzm. Psikolog Demirtaş, mevsimsel duygu durum bozukluğu ile mücadelede beslenme ve uykuya işaret ederek, “Mutlu olmak, enerjiyi düşürmemek yalnızca gün ışığına ve serotonine bağlı değil. B6, B9, B12 vitaminleri serotonini stabil tutuyor. Duygu durum bozukluğu olan kişilerde ‘canım bunu yemek istiyor’ düşüncesini dengede tutmak önemli. Karbonhidratlar yedikçe haz verebilir, uzak durulmasını öneriyoruz. Kişinin kendini tanıması ve zorlaması gerekiyor. Hayattan keyif almaya yönelik fırsatlar değerlendirilmeli. Spor yapmak da bir alternatif. Biz de danışanlarımıza davranışsal ödevler öneriyoruz” ifadelerini kullandı.
10 Uzman Psikolog ile Ücretsiz Psikolojik Danışmanlık Hizmeti
Psikolog Demirtaş, mevsimsel duygu durum bozukluğuna teslim olan kişilerin ise uzman desteği alması gerektiğini kaydetti. Küçükçekmece Belediyesi Aile Danışma Merkezi, İnönü Mahallesi ve Bezirganbahçe’de 10 psikolog hekim ile ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor. Alanında uzmanlaşmış psikologlar tarafından verilen ve her yaş grubuna hitap eden( çocuk- ergen- yetişkin) danışmanlık hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar, her ayın 1 ve 5’i arasında 444 4 360 nolu telefondan ayrıntılı bilgi edinerek, randevu alabilirler.

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