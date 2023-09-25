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  4. UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEB.GOV.TR: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEB.GOV.TR: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

25.09.2023 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınavı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınav Kılavuzu geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştı. MEB'den yapılan açıklama sonrası Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki, Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır? Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuru ücreti ne kadar, kaç TL?

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEB.GOV.TR: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süreci 25 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarııyla başladı. Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak belirtildi. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süreci 25 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarııyla başladı. Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak belirtildi. İşte, mebbis.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi üzerinden alıncak.

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

Uzman öğretmen

ÖĞRETMENLİK KARİYER BASAMAKLARI SINAVI NE KADAR, KAÇ TL?

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı.

Uzman öğretmen

BAŞÖĞRETMENLİK VE UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.

Sınav saat 10.00'da başlayacak.

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uzman öğretmenlik sınavı

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