UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU EKRANI 2023 MEB.GOV.TR: Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavı başvurusu nasıl yapılır, başvuru ücreti ne kadar?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süreci 25 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarııyla başladı. Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak belirtildi. Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı için başvuru süreci 25 Eylül 2023 Pazartesi günü itibarııyla başladı. Uzman öğretmenlik sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak belirtildi. İşte, mebbis.meb.gov.tr Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı başvuru ekranı...
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik başvuruları 25 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında bakanlığın internet sitesi üzerinden alıncak.
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı başvuru ücreti 530 TL olarak açıklandı.
Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavları 19 Kasım 2023 tarihinde yapılacak.
Sınav saat 10.00'da başlayacak.