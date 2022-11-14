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Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu mu, zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri açıklaması bekleniyor!

14.11.2022 10:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belgeleri için gözler Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yapılacak son dakika açıklamasına çevrildi. Bilindiği üzere sınav 19 Kasım Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Sınavda adaylara 100 sorudan oluşan çoktan seçmeli bir test uygulayacak. 70 puan ve üzeri alanlar ise başarılı olacak. Peki uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri belli oldu mu, zaman açıklanacak? Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi ve yerleri açıklaması bekleniyor!

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri sorgulama ekranı Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklama sonrası erişime açılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımlayacağı duyurunun ardından adaylar bu belgelerle 19 Kasım tarihinde sınava giriş yapacak. İşte uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI MI?

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi şu an için yayınlanmadı.

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi

Uzman öğretmenlik sınav giriş yerleri 14 Kasım tarihinde açıklanacak. Sorgulamalar MEB internet sitesi üzerinden yapılacak.

Uzman öğretmenlik sınav giriş belgesi yerleri açıklandığında haberimiz eş zamanlı olarak güncellenecektir.

Ö

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB tarafından uygulamaya konan Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavları uzman öğretmen ve başöğretmen unvanları için ayrı ayrı gerçekleştirilecek. 81 ilde yapılacak sınav 19 Kasım Cumartesi günü düzenlenecek.

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman, hangi gün? Uzman Öğretmenlik sınav giriş belgesi nasıl sorgulanır?

ÖĞRETMENLERE SERTİFİKA VERİLECEK!

Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.

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