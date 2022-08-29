HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri

29.08.2022 16:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik sınavlarının ne zaman yapılacağı öğretmenler tarafından merak edildi. Sınav başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihinde alınıp, 18 Temmuz'da eğitim programı başlamıştı. Adaylar yazılı sınav tarihlerini internette araştırıyorlar. Uzman öğretmenlik yazılı sınav tarihleri için geri sayım başladı. Peki uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri ne zaman? İşte tarihler...

Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri

MEB'in uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programının başlamasının ardından gözler yazılı sınav başvuruları ve sınav tarihlerine çevrildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programında eğitimlerini alan binlerce öğretmen sınava girecekler. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

ÖĞRETMEN

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları eğitimlerin tamamlanmasıyla beraber, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

MEB SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYIN

ÖĞRTMEN2

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

sınıf

UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında verilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı.

Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir? Çukurca Belediye Başkanı Ensar Dündar kimdir?
İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi İstanbul'da bir bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi
Akılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdüAkılalmaz olay! Kayseri'de 3 yaşındaki çocuk babasını öldürdü
Anahtar Kelimeler:
Uzman öğretmenlik eğitimi Başöğretmenlik eğitimi meb uzman öğretmen uzman öğretmenlik sınavı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Elini tutmadı! Utangaç halleri dikkat çekti

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Zehra Taşkesenlioğlu’ndan açıklama geldi

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Gülşen tahliye oldu! Cezaevinden tek kelime söylemeden ayrıldı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Ünsal Ban yurt dışına kaçarken yakalandı

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Seçimin şifresi: Oylar bölündü sadece üçü birleşince...

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

Berk Acar görevine başladı! Bir ilk

İlginizi Çekebilir

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Satın aldığı evde bulduğu şey için polisi aramak zorunda kaldı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Kalçasını kaldıran elbisesiyle poz verdi! Fiyatı dudak uçuklattı

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

Yağ derdine son! Mutfaktaki en yakın arkadaşınız olacak...

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

“Evimizde seks kulübü işletiyor. Nefret ediyorum ama...”

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Kokpitte pilotlar arasında kavga çıktı! Mürettebat araya girdi

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Bir kez kullanan vazgeçemiyor! Çöp kutusuna artık elinizi bile sürmeyeceksiniz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.