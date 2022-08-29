Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? 2022 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınav tarihleri

MEB'in uzman öğretmen ve başöğretmen eğitim programının başlamasının ardından gözler yazılı sınav başvuruları ve sınav tarihlerine çevrildi. Türkiye'de ilk kez düzenlenen uzman ve başöğretmenlik eğitim programında eğitimlerini alan binlerce öğretmen sınava girecekler. Peki, 2022 uzman öğretmenlik sınavı ne zaman? Başöğretmenlik yazılı sınavları ne zaman? İşte detaylar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK YAZILI SINAVI BAŞVURU TARİHLERİ

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik yazılı sınav başvuruları eğitimlerin tamamlanmasıyla beraber, 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak.

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UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

MEB takvmine göre; 2022 Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik yazılı sınavı, 19 Kasım 2022 Cumartesi günü gerçekleşecek.

Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

UZMAN ÖĞRETMEN - BAŞÖĞRETMEN SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında verilecek.

Öğretmen kariyer basamakları kapsamında uzman ve başöğretmenlik eğitim programı 18 Temmuz'da başladı.

Eğitim sonrası yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Sınavlar ise 19 Kasım 2022 Cumartesi tarihinde yapılacak.



