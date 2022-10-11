Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuru sonuçları açıklandı! Uzman öğretmenlik sınavı ne zaman?

Uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için sınava başvuru yapan ve sınavdan muaf olan adayların başvuru sonuçları açıklandı. Bununla birlikte sonuçların nereden sorgulanacağı merak konusu oldu. Peki zman öğretmenlik sınavı ne zaman? İşte ayrıntılar...

UZMAN ÖĞRETMENLİK BAŞVURU SONUCU SORGULAMA

Başvuru sonuçları MEBBİS ve e-Devlet üzerinden kontrol edilecek. Sistemlere şifre bilgisi ile giriş yapılacak..

UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN?

Uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde düzenlenecek. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022'de belli olacak.

MUAF TUTULACAKLAR

Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınavına başvuru yapan ve başvurusu onaylanan adaylar arasından 30 Ekim'e kadar lisansüstü eğitimini tamamlayacak olanlar, eğitimlerini tamamladıklarını gösteren belgelerini ibraz ederek MEBBİS sistemindeki ilgili modülde öğrenim durumlarını güncellenmesi halinde sınavdan muaf tutulabilecekler.

