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Uzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.03.2019 15:16 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın Karaman'daki babaevine ateş düştü.

Uzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KASTAMONU'da dün akşam meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 3 askerden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın Karaman'daki babaevine ateş düştü. Taziyeleri kabul eden baba İbrahim Tarlacı, "Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı. Ne diyeceğimi bilmiyorum" diye konuştu.
Kaza, dün akşam saatlerinde Devrekani- Kastamonu karayolu, Kırcalar mevkisinde meydana geldi. Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı (21), İsmail Doğan (22), Enes Sertkaya (21) ve Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu, hafta sonu gezmek için Azdavay ilçesine gitti. Kastamonu'ya dönüş yolunda Emre Tarlacı yönetimindeki 41 VK 580 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Hamdi Y. yönetimindeki 37 DH 677 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon takla atarken, otomobil şarampole devrildi. Hurdaya dönen otomobildeki Uzman Onbaşılar Emre Tarlacı, İsmail Doğan ve Enes Sertkaya, olay yerinde hayatını kaybetti. Uzman Çavuş Burak Çelikoğlu ile kamyon şoförü Hamdi Y. ise yaralandı.
'OĞLUMUN TEK BİR HAYALİ VARDI'
Otomobiliyle yaptığı kazada hayatını kaybeden Jandarma Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın Karaman'daki ailesi, acı haberle yasa boğuldu. Tarlacı'nın Piri Reis Mahallesi Şehit Zeki Yaşar Caddesi üzerindeki evine Türk bayrağı asıldı. Evin önüne kurulan taziye çadırında başsağlığı dileklerini kabul eden baba İbrahim Tarlacı, "Oğlumun tek bir hayali vardı, hayalindeki arabaya binmekti. Arabayı aldı buraya geldi, tekrar gitti. Hayalindeki arabayla kaza yaptı. Kamyona çarpmış. Ne diyeceğimi bilmiyorum" dedi.
Bir yıllık Uzman Onbaşı Emre Tarlacı'nın cenazesinin yarın öğle namazının ardından Karaman merkezde defnedileceği belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Uzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdiUzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdiUzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdiUzman Onbaşı hayalindeki otomobilde can verdi

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