HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uzman Onbaşı kurtarılamamıştı! Kocaeli'deki korkunç kaza kamerada

Uzman Onbaşı kurtarılamamıştı! Kocaeli'deki korkunç kaza kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2020 20:23 | Son Güncelleme

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu'nun gişelerine çarpan otomobilin takla atması sonucu Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği kaza gişede bulunan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Uzman Onbaşı kurtarılamamıştı! Kocaeli'deki korkunç kaza kamerada

Kaza, 22 Temmuz sabahı Kuzey Marmara Otoyolu Demirciler gişelerinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Uzman Onbaşı Erhan Uçar yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu gişelerin beton bariyerlerine çarparak takla attı.

1

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İtfaiye tarafından otomobil içerisinde sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Uçar, kaldırıldığı Gebze Fatih Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

2

KAZA ANI KAMERADA

Uzman Onbaşı Erhan Uçar'ın hayatını kaybettiği trafik kazası gişelerde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, Uçar'ın otomobilinin hızla gelerek beton bariyere çarptığı ve takla attıktan sonra sürüklendiği sırada alev alarak yanmaya başladığı görülüyor. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısıBilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz'dan dikkat çeken 'Kurban Bayramı' uyarısı
Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durumBakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum
Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?Öğrencilere staj seferberliği! Staj başvurusu nasıl yapılır?

En Çok Okunan Haberler

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

Ayasofya Camii'nde bir tek oraya halı serilmedi! İşte nedeni

CHP kurultayında flaş gelişme! Tek aday gösterildi

CHP kurultayında flaş gelişme! Tek aday gösterildi

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Diskalifiye şoku! Yarışmacının yemeğini aldı ve...

Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Öpmeye doyamadı

Yeni sevgilisi bakın kimmiş! Öpmeye doyamadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ödediğimiz bedelleri göze alıyorsanız çıkın meydana

Şehir'de büyük panik! 116 kişi hastanelik oldu

Şehir'de büyük panik! 116 kişi hastanelik oldu

İlginizi Çekebilir

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Gelinini tilki zannedip av tüfeğiyle öldürdü

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Meteoroloji illeri sıraladı ve uyardı

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürmüştü! Flaş gelişme

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Köpeği tecavüz ederek öldürdü! Sosyal medya ayağa kalktı

Diğer Haberler
İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

İznik Gölü’nde kaybolan babanın cansız bedenine ulaşıldı

25 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Pazar fiyatlarını gördü, erik dalı eşliğinde oynadı

Pazar fiyatlarını gördü, erik dalı eşliğinde oynadı

Meteoroloji'den 3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

3 il için uyarı! Gök gürültülü sağanak geliyor

Of Belediye Başkanı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı, temas edenler uyarıldı

Belediye Başkanı koronavirüse yakalandı

Şanlıurfa’da akıntıya kapılan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

Şanlıurfa’da akıntıya kapılan kuzenlerin cansız bedenlerine ulaşıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.