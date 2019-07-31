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Uzman Onbaşı trafik kazasında hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 20:21 | Son Güncelleme

Gaziantep-Şanlıurfa karayolu bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Ankara nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya (30), görevlendirme için Şanlıurfa’ya giderken 06 LHN 95 plakalı aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirdi.

Gaziantep-Şanlıurfa karayolu bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya hayatını kaybetti, arkadaşı da yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde görev yapan Ankara nüfusuna kayıtlı Uzman Onbaşı Süleyman Sırakaya (30), görevlendirme için Şanlıurfa’ya giderken 06 LHN 95 plakalı aracının kontrolünü kaybederek trafik kazası geçirdi. Kazada yaralanan Uzman Onbaşı Sırakaya kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Araçta bulunan arkadaşı Ali Çamdarı ise Gaziantep Şehitkamil Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, Sırakaya’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.
Uzman Onbaşı Sırakaya’nın cansız bedeni Gaziantep Adli Tıp Kurumu’nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından memleketi Ankara’ya uğurlanmak üzere askeri yetkililere teslim edildi.
Kaza ile ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

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