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Uzman onbaşıyı öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

18.02.2021 19:43 | Son Güncelleme:
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Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde çıkan silahlı kavgada uzman onbaşıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi.
Olay Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ 8. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında görevli uzman onbaşı Turgay Eyüpoğlu ile S.K. arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında S.K.’nın ateşlediği silahından çıkan mermi Tugay Eyüpoğlu’nu yaraladı. Yaralanan Uzman Onbaşı Eyüpoğlu, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Tekirdağ Şehir Hastanesine kaldırıldı. Bölgeye gelen polis ekipleri, olaya ilişkin inceleme ve araştırma işlemlerine başladı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Eyüpoğlu hayatını kaybederken, S.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K.’nin çok sayıda suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

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