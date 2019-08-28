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Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler

YAŞAM HABERLERİ  | 28.08.2019 14:07 | Son Güncelleme

KARAMAN'da sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıyla Yusuf Işıklı (23) ve beraberindeki Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i öldüren, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan 3 zanlı ifadelerinde, Yüceali'yi tanımadıklarını, yanlışlıkla vurduklarını söyledi.

Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler

Atilla ATMACA- Muammer ŞEN/KARAMAN,(DHA)- KARAMAN'da sokak ortasında gerçekleştirdikleri silahlı saldırıyla Yusuf Işıklı (23) ve beraberindeki Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i öldüren, yoldan geçen bir kişiyi de yaralayan 3 zanlı ifadelerinde, Yüceali'yi tanımadıklarını, yanlışlıkla vurduklarını söyledi. Işıklı'ya yönelik saldırıyı daha önce sattıkları otomobilin parasını alamadıkları için gerçekleştirdiklerini anlatan şüphelilerden Devran N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusunu gülümseyerek, ''Cinayet mi? 10 numara'' diyerek, yanıtladı.
Olay, dün saat 16.00 sıralarında Selçuklu Mahallesi Öğretmen Addurrahim Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi, Yusuf Işıklı ve akrabası Uzman Onbaşı Erhan Yücael'e, ateş açtı. Saldırıda Yücael göğsünden, Işıklı sol kolu ve koltuk altından vurularak yaralandı. Olay anında arkadaşlarıyla yoldan geçen Fatih Öksüz de bacağından vuruldu. Yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Göğsüne 3 mermi isabet eden Yücael ile Işıklı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavisi devam eden Öksüz'ün sağlık durumunun ise iyi olduğu bildirildi.
SORULARI GÜLEREK YANITLADILAR
Kaçan saldırganların peşine düşen polis, şüphelilerin arka plakası söktükleri 70 AAH 168 plakalı otomobil ile Karaman’a gittiğini belirledi. Bunun üzerine Karaman polisine haber verildi. Plakadan yola çıkan polis, şüphelilerin daha önceden çeşitli suçlardan kayıtları bulunan Devran N., Kerem N. ve Mustafa A. olduğunu belirledi. Şüphelilerin saklandıkları eve operasyon düzenlendi. Polisi görünce kaçmaya çalışan şüpheliler yakalandı. Evde bulunan Gamze N. de gözaltına alındı. Gamze N., ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, Devran N., Kerem N. ve Mustafa A., sağlık kontrollerinin ardından Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
Şüphelilerden Derman N., gazetecilerin "Cinayeti neden işlediniz?" sorusuna gülerek, ''Cinayet mi? 10 numara'' yanıtını verdi. "Pişman mısınız?" sorusuna ise ''Barbie, barbie'' diyerek yanıtladı. Şüpheli Kerem N. de "Pişman mısınız?" sorusu karşısında gülümseyerek, "Değilim" dedi.
UZMAN ONBAŞIYI YANLIŞLIKLA VURMUŞLAR
Şüphelilerin ilk ifadesinde Ereğli ilçesinde oturan İ.D.'ye sattıkları otomobilin parasını alamadıklarını, olay günü de söz konusu otomobilin yanında daha önceden tanıdıkları İ.D.'nin akrabası Yusuf Işıklı'yı görünce tabancalarını ateşlediklerini anlattı. Saldırıda ölen Uzman Onbaşı Erhan Yücael'i tanımadıklarını ve yanlışlıkla vurduklarını söyledi.
NİKAH İŞLEMLERİ İÇİN MEMLEKETİNE GELMİŞ
Ölen Erhan Yücael'in yaklaşık 3 ay önce düğün yaptığı ve nikah işlemleri için görevli olduğu Ankara'dan izin alıp, memleketi Ereğli'ye geldiği öğrenildi. Ölen 2 arkadaşın cenazeleri bugün toprağa verilecek.
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Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşlerUzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşlerUzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşlerUzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler

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