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Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 15:23 | Son Güncelleme

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR Konya'nın Ereğli ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yücael için askeri tören düzenlendi.

Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)

SON YOLCULUKLARINA UĞURLANDILAR
Konya'nın Ereğli ilçesinde, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Uzman Onbaşı Erhan Yücael için askeri tören düzenlendi. Erhan Yücael'in Türk bayrağına sarılı tabutu ile aynı saldırıda yaşamını yitiren Yusuf Işıklı'nın cenazesi, Ulu Camii'ne getirildi. Törene Ereğli Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, İlçe Emniyet Müdürü Necdet Ercan, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Osman Koşar, Yücael ile Işıklı'nın ve ilçe halkı katıldı. Kılınan namazın ardından askerlerin omzunda taşınan Uzman Onbaşı Erhan Yücael ile Yusuf Işık'ın cenazesi Ebu'd Derda Mezarlığı'nda toprağa verildi.

​FOTOĞRAFLI

Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)Uzman onbaşıyı yanlışlıkla öldürmüşler (2)

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