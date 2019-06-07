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Uzman Psikolog Esra Ezmeci’den yeni bir kitap: Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.06.2019 08:56 | Son Güncelleme

Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin yeni kitabı Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir Destek Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu.

Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir adlı yeni kitabı raflardaki yerini aldı.
Uzman Psikolog Esra Ezmeci’nin yeni kitabı Düştüğünde Kalkarsan Hayat Güzeldir Destek Yayınları etiketiyle okuyucunun beğenisine sunuldu. Kitapta, herkesin hayatında içinden çıkamayacağını düşündüğü anları, zor dönemleri ve yaşadığı olumsuzluklar karşısında çözümü nasıl ve nerede araması gerektiği konusunda ipuçları yer alıyor. Uzman Psikolog Ezmeci, okurlarına hazır bir mutluluk reçetesi sunmak yerine mutluluğa giden yolda yürüyebilmek için farkındalığımızı nasıl arttırmamız gerektiğini gösteriyor. ‘Kendini Yönetme Sanatı’ ve ‘İlişkileri Yönetme Sanatı’ adlı iki bölümden oluşan kitapta ilk bölüm hayatınızın iplerini başkalarından alıp bir kuklaya dönüşmekten korunmanın önemli noktalarını anlatırken ikinci bölümde ilişkiler üzerine düşünmekten ve kafa yormaktan kaçamadığımız ve kendimize sorduğumuz sorular yanıtlanıyor.
Arka Kapak Yazısı:
Yaşanmamış bir hayattan daha üzücü ne olabilir?
Yaşam size ne getirir bilemezsiniz ama sizden ne götüreceğini siz belirlersiniz.
İnsanız. Yanlışlarımızla doğrularımızla, başarılarımızla başarısızlıklarımızla, sevdiklerimizle sevemediklerimizle, yaptığımız ve var olduğumuz her şeyde her an gelişiyor ve büyüyoruz.
Bazen canımız o kadar acıyor ki hayata küsüp büyümeyi ve gelişmeyi unutuyoruz. Oysa varlığımızın en anlamlı kısmı hatalarımızdan, tecrübelerimizden ders alarak gelişmek, ilerlemek ve en büyük besinimiz sevgiye her zaman yer açmaktır. Unutmayın, hiçbir zaman, bir daha sevemeyecek, yeni bir hedefin peşine düşemeyecek, yeni hayaller kuramayacak kadar yaşlanmayacaksınız. Hâlâ nefes alıyorken yaşamdan istediğinizi alın.
Neden yanlış kişiye âşık oluruz?
Neden kimseye hayır diyemeyiz?
Neden ilişki kurmaktan ve bağlanmaktan korkarız?
İlişkilerde kaybettiren davranışlar nelerdir?
Sevdiğiniz kişiyi evliliğe nasıl ikna edersiniz?
Nasıl kendiniz olursunuz?
Özgüven nasıl kazanılır?
Geçmiş travmalarla nasıl başa çıkılır?
Hayatınızı nasıl değiştirirsiniz?
Mutluluk yanılsaması nedir? Neden hep mutsuz hissederiz?
Yazar Hakkında:
İstanbul doğumlu olan Uzman Klinik Psikolog Esra Ezmeci, 2003 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halka İlişkiler Bölümünden mezun olmuştur. Daha sonra 2011 yılında İstanbul Haliç Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nü birincilikle tamamlamıştır. 2014 yılında İstanbul Haliç Üniversitesinde klinik psikoloji üzerine yüksek lisans yaptıktan sonra klinik psikoloji doktorasına başlamıştır. Şu an halen klinik psikoloji doktora eğitimine devam etmektir. 2010 yılında İstanbul Çapa Devlet Hastanesi Psikiyatri Bölümü’nde stajını tamamlamıştır. 2013-2017 yılları arasında İstanbul Zeytinburnu Balıklı Rum Hastanesinde uzman klinik psikolog olarak görev yapmıştır. Hürriyet Aile gazetesinde haftalık psikoloji konulu yazılar yazmaktadır ve “Yalnız Değilsiniz” isimli televizyon programını sunmaktadır. Bağımlılık tedavisi, aile/ilişki/evlilik danışmanlığı, ergen psikolojisi, bireysel danışmanlık üzerine çeşitli konularda danışmanlık ve tedavi çalışmaları yürütmektedir. Esra Ezmeci bilişsel davranış terapisi, bağımlılık terapisi, aile/çift terapisi ve şema terapi üzerine çeşitli eğitimler almıştır.

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