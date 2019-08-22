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Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın önüne geçmek için en büyük görev ailelere düşüyor”

SAĞLIK HABERLERİ  | 22.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da, uzman psikolog Cevher Sönmez, intihar olaylarının önüne geçmek için ailelere büyük görev düştüğünü söyledi.Uzman psikolog Cevher Sönmez, intihar vakalarının önlenmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın önüne geçmek için en büyük görev ailelere düşüyor”

Diyarbakır’da, uzman psikolog Cevher Sönmez, intihar olaylarının önüne geçmek için ailelere büyük görev düştüğünü söyledi.
Uzman psikolog Cevher Sönmez, intihar vakalarının önlenmesi konularında değerlendirmelerde bulundu. Çocuk ve gençlerde de intihar psikolojisinin oluşabildiğine dikkat çeken Sönmez, bu konuda aileleri uyardı. Çocukların ve gençlerin kendilerini rahatsız eden bir durumla karşılaşmaları ve çözüm üretmekte zorlanmalarının intihar düşüncesini ortaya çıkarabildiğini kaydeden Sönmez, “Bu tür sıkıntılar maalesef onu sanki bir sonuç ve olması gereken bir adımmış gibi intihara da sürükleyebilecektir. Biz hiçbir gencimizin ve hiçbir çocuğumuzun intihar ve benzeri durumla karşı karşıya kalmaması için elimizden geleni yapmakla mükellefiz. Hem anneler hem babalar ve hem de uzman kişiler olarak bu konu ile ilgili gerekli adımları atmak zorundayız. Hemen herkesin yaşadığı bir sorun, sıkıntı ve problemi vardır. Çocuk ve gençlerimizin sorunla baş etmelerini öğrenmeleri anne ve babaların en önemli görevlerindendir” dedi.

“En büyük görev anne ve babalara düşüyor”
Anne ve babalara bu konuda büyük görevler düştüğünün altını çizen Sönmez, “Anne ve babanın çocukları ile iletişimi üst düzeyde ve kaliteliyse çocuk hem zihinse hem de ruhsal açıdan kendini çok daha iyi his edecektir. Çocuk kendini zihinsel ve ruhsal açıdan iyi his ediyor ise zaten depresyonun meydana gelme olasılığı çok daha düşüktür. Eğer bu iletişim düşük ise depresyonun meydana gelme olasılığı çok yüksek olur ve maalesef beklemediğimiz intihar girişimi meydana gelmektedir. Bunun olmaması için anne ve babalara büyük görevler düşmektedir. Anne ve babaların çocuklarına zaman ayırmalarını istiyorum. Anne ve babalar, bunları yaparken uzman psikologlardan da destek almalılar” diye konuştu.

Uzman psikolog Sönmez: “İntiharın önüne geçmek için en büyük görev ailelere düşüyor”

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